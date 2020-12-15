狗界最懶白柴犬邊吃狗糧邊睡覺成話題　媽尷尬回應牠有特殊專長

生活壓力真的大得令人喘不過氣來，有時候真的想說睡便去睡。 這次要介紹的白柴，不知是否也因壓力大，因此時時刻刻都能在任何地方即時入睡。在牠的IG裏，你能看到的是牠一張又一張的睡姿，無論任何場合，牠都會四腳朝天倒下去睡，真的令人感到羨慕呀！

這隻如此慵懶的白柴叫ごん太（Gonta），生活在日本的愛媛縣 ，今年已經4歲。不知為何，牠天生就一副很想睡覺的樣子，去到哪裏都可隨時倒地便睡。這次媽媽更分享了牠邊睡邊叫東西的樣子，實在令人不禁要問一句：真有這麼累嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟白柴牠有多慵懶呢？媽媽又稱牠有什麼樣的專長？】

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媽媽也沒法解釋為何白柴Gonta會這麼貪睡，但看到牠睡得這麼開心，也就不打擾牠了，只是不時偷拍牠的睡姿，與網民分享。

這次Gonta賴在地上，但嘴巴又不願意放棄眼前的食物，只好躺着吃的樣子，令網民很是喜歡。「別阻我，我睡覺也要吃」、「也太可愛了」、「究竟是有多懶的」、「我試過太累了，吃飯吃到一半睡着了」、「有夠可愛，這樣的生活真幸福」。

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同場加映：柴犬霸住暖爐不肯走開 眼利網民揭原因：很溫柔的孩子

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