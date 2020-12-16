金毛尋回犬、伯恩山犬用頭頂住充當氣墊　爸3歲斷腳但來頭超大

狗狗是人類忠誠的朋友，只要人類有需要牠施以援手，牠們都定必會盡力幫忙。 義大利狗主從小就因交通意外而痛失一條腿，仍然努力地活著、完成他的夢想。而他養的金毛尋回犬和伯恩山犬，成為他「最佳的腿」，支撐著他的身體。而這位爸的來頭還超級大！

義大利單車運動員Andrea Pusateri帶著伯恩山犬Sally去行山。（Instagram圖片：pusateriandrea）

義大利男Andrea Pusateri，他在3歲時候因一場交通意外失去母親和一條腿，但他並沒有因為身體的缺陷而感到氣餒，他仍然熱愛生命，更加在世界創下了不少佳績。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Andrea飼養了兩隻狗狗，分別是金毛尋回犬Maya和伯恩山犬Sally。每當Andrea帶著牠們外出，Maya和Sally都會暖心地「扶助」他，彷彿知道他失去重要的腿，溫馨的場面令人網友們感到鼻酸！

▾▾▾到底Maya跟Sally用了什麼方式幫Andrea呢？點撃圖片揭開暖心答案▾▾▾

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Maya和Sally的暖心舉動，令Andrea感到暖心不已，還用 「The Best Leg ever（永遠最好的腿）」來形容牠們。不少網民看到牠們的舉動後，亦大受感動！覺得兩隻狗狗實在太貼心了！

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在路上遇到無助的小貓小狗，不少好心人都會把牠帶走，並替牠們找個永遠的家。在日本北海道的公路上，有網民撿到一隻無助的小狗，於是便帶牠回家，並在網上替牠找主人。萬萬沒想到回應的人相當熱烈，更有人直接指出，這小狗身份並不簡單。

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