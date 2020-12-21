4隻伯恩山犬聽電話傳「神秘聲音」發狂　媽被推倒狂踏變人肉地毯

狗狗是種超級熱情的動物，每當遇到喜歡的人或東西，都會率直地表達牠的心情。 台灣有位媽媽養了四隻伯恩山犬，牠們平時非常熱情，時常會跟媽媽撒嬌！日前，媽打了一通視訊，結果剛接通電話，狗狗們就暴動了！還把媽推倒、踏在腳下，媽秒成人肉地毯超崩潰！

媽媽Lai小姐家裏養了四隻伯恩山犬，分別是「Alpha」、「Beta」、「浩克」、「Gama」，牠們又稱為「四寶」，牠們長得既威風、又帥氣，而且還很愛撒嬌！媽經常在社交平台分享牠們的日常生活，令牠們成為台灣知名的網紅狗！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前媽在家打了一通視訊，結果視訊接通沒多久，四隻伯恩山犬就馬上失控，撲到媽身上，不單把她推倒在地上，還把她當作人肉地毯！媽不禁大叫：「每個都跟瘋子一樣！」到底電話另一頭是誰呢？

▾▾▾伯恩山犬失控推倒媽，全因聽到這聲音！點撃圖片看媽變人肉地毯！▾▾▾

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「是誰？是哪隻？」電話的另一端聽到這邊發生暴動，也馬上關心地問道。而媽則是超崩潰地大喊：「四隻！四隻都來了！啊啊啊啊啊啊！」

媽把暴動現場的CCTV影片放到facebook專頁「伯恩山聯萌 - Bernese Lovers」跟大家分享，結果網民全部都留言指：「好幸福」、「好沉重的幸福」、「好羨慕！」完全沒有人體諒媽媽被狠狠踏在地上的慘況。

同場加映：暖男公路撿「奇異小狗」 眼利網民一見大驚：這不能養

在路上遇到無助的小貓小狗，不少好心人都會把牠帶走，並替牠們找個永遠的家。在日本北海道的公路上，有網民撿到一隻無助的小狗，於是便帶牠回家，並在網上替牠找主人。萬萬沒想到回應的人相當熱烈，更有人直接指出，這小狗身份並不簡單。

點擊圖片看這隻可愛的小毛孩，你知牠是什麼動物的BB嗎？

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同場加映：遊客闖保育局狂摸溫馴雪橇 下秒發現牠們不是狗 而是隻巨獸

很多人都喜歡養雪橇犬，全因牠們的外貌跟狼非常相似，令人一見鍾情！大家想過能跟狼在森林漫步，甚至用手撫摸牠們披毛柔軟的觸感呢？美國華盛頓便有這樣的好地方，野生動物保護區「Predators of the Heart」便為來訪者提供兩小時「與狼同行」的活動，讓兩位狼大使帶領大家親親大自然。

▾▾▾美國「狼之島」住了兩隻超可愛的狼！性格彷如大狗狗！點撃看萌照▾▾▾

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同場加映：外貌100%是狐狸 公開牠狗種後 網民：神韻好像

來自美國的混種狗「Ｍya」，牠的外表激似狐狸，令牠在網上聲名大噪，其Instagram吸引多達5萬粉絲追蹤！

▾▾▾Mya是隻確確實實的狗！點撃圖片放大：揭開混種犬Mya的真賁身份！▾▾▾

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