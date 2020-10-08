伯恩山犬｜13歲老狗偷吃8件鳳凰酥喪命　獸醫一句話揭開致命原因

每逢節日前後，帶狗狗到診所求醫的案例總是特別多。這次便有一隻狗狗，因偷吃了家中鳳梨酥而喪命。獸醫發文告誡，人類食物絕不可讓家中貓狗亂吃，呼籲寵主要把食物收藏好，以免意外發生。

這宗令人心痛的事件發生在台灣的新竹，一隻13歲大的伯恩山犬Kiwi，日前趁主人沒留意時，竟然爬到桌子上，並一口氣偷吃了8件鳳梨酥。雖然寵主回家後已即時帶狗狗求醫，但最終老狗仍因多重器官衰竭喪命。

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伯恩山犬Kiwi的這次誤食鳳梨酥事件，引起不少狗主關注。有人重點放了在鳳梨酥品牌上，有人則看不出鳳梨酥成份有何危險之處。獸醫強調，人類食物若被貓狗吃到，真的是要「賭一把」。事實上，狗狗的消化系統與人類不同，尤其是鹽糖的攝取量，是有很大的差異。

因此，不要心存僥倖，認為給貓狗吃人類食物沒問題，要知每隻貓狗體質不同，別人家的貓狗吃了沒事，不等於你家貓狗吃了後沒問題，一切小心為上，以免悲劇發生。任何食物，就算是垃圾，也要存放妥當，別讓貓狗接觸到。

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