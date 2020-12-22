一心想捉老鼠　唐貓竟亂入捕鼠籠　公司老闆嚇呆結局反轉：昏倒了

飼養寵物是一個緣份，除了要合眼緣之外，毛孩亦會用自己方法挑選主人。 台灣有網民表示，自己經營一間消毒滅蟲公司，日前他接獲客戶通知，店舖的捕鼠籠竟然遭到唐貓亂入，要求他去處理。老闆見狀後嚇呆，不禁指「我要昏倒了」。

日前有店舖的捕鼠籠遭到唐貓亂入。（受訪者提供）

消毒滅蟲公司老闆莊守中接受《香港01》訪問時表示，自己當貓奴已經六年，家中兩貓當初都是流浪貓，因機緣巧合之下，將牠們收編，展開了與貓咪的緣份。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

莊守中的公司會定期負責店舖巡檢工作，替客戶設置捕鼠籠捉老鼠。早前他收到客戶通知，店舖廚房的防火巷放置的捕鼠籠被貓咪亂入，通知他去處理，莊守中到達後，看到現場情況簡直嚇呆......

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莊守中指，這次是第一次意外捕捉到貓咪，客戶當時亦嚇呆了：「現場我看不到其他貓，都不知道牠是從那裡走來。我們已經帶牠做過健康檢查，醫生說牠有七星期大，是女生。牠現在還有點怕生，食慾不錯。目前會先放牠在公司飼養！畢竟是浪貓，還需要時間去適應環境。」

網民看到圖片後，紛紛笑指「現在抓老鼠都不抓老鼠了，2021更名為抓貓籠？」、「這就是傳說中【走進去，以後就會有奴才保障一生】的那個天網!!!」、「無三不成禮，所以養3隻就對了」、「喵：養我養我養我！」、「貓：聽說進入這個可以找到奴才」、「牠在裡面等老鼠啦」、「買到收編籠啦」。

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