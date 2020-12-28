英國短毛貓踢跌熱水煲即閃　媽小腿100%全熟爆喊　貓下秒神回應

貓咪有主子之稱，全因牠有著高高在上的霸氣：無論什麼錯都是貓奴出錯。 日前，有位港媽因貓主子踢跌熱水壺而灼傷，小腿被剛煲好的熱水潑中，當場痛到爆喊。貓主子看了看她，然後做出令她哭笑不得的行為。

貓咪「牛牛」：「唔關我事！」（受訪者提供）

港媽Kate家裏養了兩隻英國短毛貓，分別是藍貓姐「牛牛」和虎紋貓弟「牛奶」。日前，她如常把電熱水壺放在廚房桌面上的瀝水架煲水，自己則在桌旁整理東西。牛牛看到媽在廚房，也過來湊熱鬧，沒想到牠一個華麗轉身，就釀成了一場意外。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Kate接受《香港01》訪問表示，牛牛平日都喜歡跳上廚桌上休息、伸手弄弄餐具，不過牠從來不會碰熱水壺，「嗰日佢就唔小心踢到塊瀝水板，成塊板即時反轉咗，整跌咗個熱水壺。我反應唔切，成壺倒晒落隻腳度。」當時熱水剛剛煲好，溫度達100度，Kate即時痛到爆喊，「我喊到死去活來！」牛牛不明所以地看著媽，接著竟然做出驚人的舉動！

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「當日痛到行都行唔到，所以無睇醫生，只係不斷沖凍水、吹風扇、搽燙火膏。除咗去洗手間之外，我瞓咗兩日床，我諗都有一級燒傷。」目前Kate的小腿的傷口仍未痊癒、仍然會有脫皮的情況，但已經逐漸痊癒。「佢就閃得好快嘅，所以咩事都無。件事發生之後，我都覺得應該要小心啲，驚下次整到主子，所以依家會擺入鋅盤煲水。」

同場加映：港媽與外傭展開爭貓攻防戰 工人姐姐出大招秒K.O對手

每位貓奴畢生的志願，就是討得主子歡心，受牠們「寵幸」，港媽Cindy也不例外。然而，Cindy的受寵之路卻遇上一位程咬金：她家中的外傭。因外傭天天待在家，和其中一隻貓咪的感情尤其深厚，Cindy為了奪回愛貓的關注，決定使計擊退對手，開展爭貓攻防戰。

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同場加映：布偶貓獨霸老婆 港男超呷醋 爆笑「復仇」結局超失控

爭取貓咪主子的歡心絕非易事，為了博取主子垂青，貓奴們隨時會在家中上演一場爭寵風波！港人Lewis日前就因不忿愛貓偏心其老婆，精心設計了一場新穎的「復仇計劃」，將貓草偷偷混入老婆浸浴材料中。豈料事情發展隨即失控，嚇得他立即向網民求助。

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同場加映：女兒拜托媽買貓砂鏟 回家帶爆笑驚喜

香港有網民剛為母親領養了一隻貓咪，她為貓咪整理用品時發現少了一個貓砂鏟，於是拜託媽買回來，不過她們住處附近沒有寵物店，聰明的媽媽便買了一件莫名奇妙的東西回來湊合用，令女兒捧腹大笑。

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點撃看全文：女兒拜托媽買貓砂鏟 回家帶爆笑驚喜 網民笑到哭：好嘢嚟