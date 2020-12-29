東京瘦弱柴犬被收養　現在衣服都穿加大碼　6年展現「幸福肥」

有一種肥胖，叫做「幸福肥」！ 這隻叫Maru的柴犬，曾經是一隻浪浪。但幸運地在6年前，牠被人收養了，從此一生有了大逆轉。以往三餐不繼，沒有落腳的地方，如今每天衣食無休。在全家人寵柴的生活下，Maru在不知不覺間發福了！

這隻叫Maru的柴犬，生活在日本的東京，雖然不知實際年齡，但爸爸指Maru來到家裏已經6年。從一隻流浪狗變成家犬，從剛開始時瘦弱多病，到如今肥肥白白，一切的變化都反映在Maru身上，牠的肥胖絕對能稱之為「幸福肥」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這些年來成柴犬Maru的改變】

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肥肥胖胖的毛孩是很可愛，但也要時刻留意牠們的身體健康，要定期帶到獸醫處作身體檢查，以確保不會有什麼隱疾。要替Maru減肥的不二法門，還是勤帶牠外出散步做運動，這對狗狗的身心都有很大益處！

同場加映：柴犬霸着暖爐，原來事實並非如此。

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

▾▾▾點撃圖片放大：看柴哥的貼心舉動▾▾▾

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同場加映：這隻黑柴很會照顧弟弟，看看牠做了些什麼。

台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

▾▾▾點撃圖片放大：看提摩跟寶寶互動的萌照▾▾▾

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