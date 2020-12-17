膽小柴犬半夜被大雨聲嚇到哭　媽心痛開燈安撫　見全屋雪景秒變臉

當主人睡到半夜時，突然聽到狗狗的哭叫聲，想必一定非常擔心。 台灣有狗主在社交平台表示，家中柴犬「錢錢」一向細膽，日前半夜被雨聲嚇到哭，媽媽聽到後很心痛，連忙下樓安撫狗狗。誰知她開燈後，竟然見到眼前一片白茫茫的雪景，形容當下「只想要燒一鍋熱水拔毛啊！」

錢錢長得非常可愛，深受主人喜歡。（受訪者提供）

狗主小丸子接受《香港01》訪問時表示，錢錢的前主人因為工作時間過長，沒辦法陪伴牠，於是上個月找她幫忙接養：「錢錢剛滿一歲，個性膽小，平時一有什麼風吹草動，就會很害怕。」年紀尚輕的錢錢，現時正值磨牙期，所以很喜歡咬東西。早前媽媽買了一個紅色娃娃給牠，轉過頭不用一小時就被錢錢咬爛，令媽媽非常無奈，一下子就要為娃娃默哀。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前有晚下大雨，半夜時雨聲不停拍打鐵皮屋頂，嚇到錢錢發出哭聲求救。媽媽聽到後，隨即趕下樓，一心想安撫牠。豈料媽媽開燈時，赫然見到地上全部都是雪花，令她立即收回心痛感覺，秒速變臉！

▾▾▾點擊圖片放大看，媽媽究竟看到什麼，令她隨即變樣？▾▾▾

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媽媽指平時錢錢大部分時間都很乖巧，沒有什麼拆家事蹟，是次事件令她非常崩潰。

網民看到圖片後，紛紛笑指「冬天到了，是時候該下雪了」、「您不是聽到阿柴在哭？表示一定是被被先動手，阿柴只是正當防衛而已」、「肯定是被被自己爆炸了XD」、「這就是白色聖誕節XD」、「紅燒？三杯？還是清蒸」、「這被被太脆弱了，沒通過阿柴的品檢...」、「汪：都是被被帶壞人家了啦！」、「牠好像覺得自己做了對的事而自豪」。

【同場加映：其他狗狗的拆家趣事！】

▾▾▾台灣有狗主日前指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。▾▾▾

▾▾▾點擊圖片放大看，都柏文犬波妮一系列的拆家事件！▾▾▾

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▾▾▾台灣有網民分享，在回家時看到家中兩隻狗狗身上出現血漬，地板也是血清斑斑，第一眼還以為狗狗受傷了。但看着兩狗狗都搖着尾巴走前，應沒什麼事，再看牠們的表情，媽媽好像懂了些什麼。▾▾▾

【點擊圖片放大看，究竟白狗哈密和黑狗鳳梨，在媽媽外出期間發生了什麼事】

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