收容所火警16隻流浪狗被困　神秘男勇闖拯救　身份曝光所有人致敬

毛孩是人類的好朋友，如果遇上牠們有困難，你願意冒生命危險去拯救嗎？ 這宗英勇救出浪浪的故事，來自美國亞特蘭大。當時一間動物收容中心突然失火，由於中心職員不多，在逃生時未能及時救出被困着的浪浪。這時只見一個黑影突然跑向火海，最終將被困的浪浪一一救出。

這男子被收容中心主管讚揚，稱他是浪浪的守護天使。（fb@W-Underdogs）

這宗大火發生在12月18日的下午，當時亞特蘭大的一所收容中心正進行搬遷，因此留下的浪浪並不多。但突然疑因廚房電器發生短路失火，職員們趕緊逃生，未能將所有被困浪浪救出。

這時，一個陌生的黑影不顧消防員阻攔，勇敢闖進火海，並成功將16隻浪浪救出。事後中心主管得知這神秘男子身份，更盛讚他是浪浪們的守護天使。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟這神秘男子的真實身份是誰】

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對於Keith的英勇行為，大家都表示高度讚揚。不少網民更表示希望可以幫助Keith改善生活，但Keith向媒體表示，感謝大家對他的關心，但他有能力靠自己生活下去，反而希望大家把愛關注在無依無靠的浪浪身上。

希望所有浪浪最終都有個溫暖的家，不用留在收容中心等待，這是Keith與義工們的共同願望。

同場加映：流浪狗最大的願望，就是有一個溫暖的家。

▾▾▾早前，美國便發生了一個非常暖心的「救救狗朋友」故事。有位非常有愛心的義工，他時常會幫街頭的流浪貓狗尋家，有次他想帶一隻戒心非常強的狗狗回到收容所，經過多次誘捕都未能成功融化牠，最終只能帶走牠的街友，結果翌日事情卻180度逆轉。▾▾▾

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同場加映：救起浪浪，隨時會得到一個工作機會？

▼▼美國有位流浪漢在小巷發現一隻奄奄一息的小貓，他毫不猶豫地把牠救起，並替牠乞求食物、藥品，甚至帶牠接種疫苗、絕育。最後，還因為小貓而意外獲得一份筍工！▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看貓咪Casper與主人Daniel的互動▾▾▾

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