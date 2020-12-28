柴犬親密照公開　54歲壯爸證養狗讓人年輕　網民嚇呆：別偷兒子相

養寵物除了可以令人學懂責任感之外，原來更可以令主人回復青春！ 台灣有狗主日前在社交平台表示，養狗會讓人心情放鬆，變得年輕。他張貼與柴犬的親密合照，並指自己已經54歲，家中亦育有一名24歲，正在當兵的兒子。當網民看到主人的照片後，簡直目瞪口呆，紛紛指主人不要偷用兒子的照片！

柴犬「Miso」現時7個月大，性格乖巧。（受訪者提供）

狗主Jimmy Wei接受《香港01》訪問時表示，自己從小就非常愛狗狗：「在我23歲以前，家裡一直都有養狗，後來因為結婚生小孩了才沒有養。」半年前，一個機緣巧合之下，他遇到可愛的柴犬「Miso」，便決定買牠回家，重新當上狗奴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Miso很親爸爸，Jimmy更指從沒有聽過Miso的吠叫聲，牠乖巧得簡直令人不可思議。只要Jimmy有空就會帶Miso去散步，在家也會經常丟球給牠撿，狗狗每次都會玩得不亦樂乎。爸爸指表示平時工作很忙，整個人都會很緊張，唯獨是當摸狗狗時，與牠互動，身體的肌肉就會放鬆，所以他很享受與Miso相處的時間。

早前Jimmy在社交平台張貼與Miso的親密合照，並寫道自己已經54歲，亦有一名24歲正在當兵的兒子，但他絲毫不覺得自己年老，皆因養狗後令他心情放鬆，變得年輕。大眾網民看到Jimmy的照片後，完全不敢相信Jimmy的真實年齡......

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除了養狗，Jimmy指其實運動亦是令他保持童顏的原因：「我一星期都會去健身室四天，但家人則不愛運動。他們都很老，所以家人現時壓力比較大，他們擔心全家只有我變得年輕呢！」

網民看了照片後，紛紛笑指「54歲？？？？？？看起來像30不到」、「好想知道怎麼保養的，完全看不出來54」、「差點以為兒子是柴，然後當兵中」、「這是當兵的兒子吧」、「25吧？不要偷用兒子的照片」、「拔拔好帥呀！保養超好」、「想當那隻柴」、「我爸如果有您的10%就好了」、「如果這是你本人，會引發有些沒想清楚的人馬上養狗」、「你騙人，我爸怎麼不是長這樣。」

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