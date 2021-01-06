貓咪絕對是詐騙集團成員，牠們時常用可愛的樣子、眼神、叫聲來獲得人類的注意，當人類把牠們帶回家後，就180度改變！別妄想牠們會再對人類撒嬌，就連眼尾也不想看到人類！ 台灣有位貓主近年收養了三隻流浪貓，牠們的樣子十足像位流氓，好像全世界都欠了牠們似的。不過據媽透露，牠們以前絕對不是這個樣子！而且還是超級親人的貓咪們！不相信？這邊有圖有真相！

每次看到媽帶著乾糧出現，流浪貓們都會主動投懷送抱。（受訪者提供）

台灣貓主Lan Hsieh餵養流浪貓接近3年，她平日會帶著貓糧出門，分發給住處附近的貓咪，好讓牠們有兩餐溫飽。她家中也養了三隻貓咪，牠們入屋前都是流浪貓，每隻都有不同的故事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽家中三隻貓咪分別叫「喵仔」、「錢錢」和「三點」，牠們在流浪時都特別喜歡親近她，時常會主動投懷送抱，結果收養後態度卻180度大轉變，昔日那些含情脈脈的情景不復返之餘，還用整天不屑的眼神看著她、鄙視她，她於facebook接受《香港01》訪問時指出，「尤其是錢錢，我帶回家一個月後，有時叫牠，牠都會擺出『沒事別叫我』的表情。」

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「要吃飯時，牠們還是會來找我，我的地位會稍有提升，不過吃飽後，我的地位又沒了......」喵仔演一年多了，確定找到長期飯票後，就決定不用演了，其他貓咪也照著辦，馬上回復主子的本性，把媽視為貓奴看待，「貓就是詐騙集團，相信受害的不止我一個。」

同場加映：港媽與外傭展開爭貓攻防戰 工人姐姐出大招秒K.O對手

每位貓奴畢生的志願，就是討得主子歡心，受牠們「寵幸」，港媽Cindy也不例外。然而，Cindy的受寵之路卻遇上一位程咬金：她家中的外傭。因外傭天天待在家，和其中一隻貓咪的感情尤其深厚，Cindy為了奪回愛貓的關注，決定使計擊退對手，開展爭貓攻防戰。

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同場加映：布偶貓獨霸老婆 港男超呷醋 爆笑「復仇」結局超失控

爭取貓咪主子的歡心絕非易事，為了博取主子垂青，貓奴們隨時會在家中上演一場爭寵風波！港人Lewis日前就因不忿愛貓偏心其老婆，精心設計了一場新穎的「復仇計劃」，將貓草偷偷混入老婆浸浴材料中。豈料事情發展隨即失控，嚇得他立即向網民求助。

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同場加映：女兒拜托媽買貓砂鏟 回家帶爆笑驚喜

香港有網民剛為母親領養了一隻貓咪，她為貓咪整理用品時發現少了一個貓砂鏟，於是拜託媽買回來，不過她們住處附近沒有寵物店，聰明的媽媽便買了一件莫名奇妙的東西回來湊合用，令女兒捧腹大笑。

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點撃看全文：女兒拜托媽買貓砂鏟 回家帶爆笑驚喜 網民笑到哭：好嘢嚟