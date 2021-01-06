天氣寒冷│7唐貓怕凍擠暖爐旁常大打出手　媽用貼心妙招秒化解紛爭

本港接下來幾天，氣溫會再次下降轉涼，大家要做好保暖措施。而對喵星人來說，這天氣實在有點難受。 在日本，有網民便留意到一家七口的貓咪感到寒冷，於是便開暖爐為牠們保暖。但7貓實在太多，總是爭着要擠着霸佔暖爐旁的最佳位置。於是，貓奴媽媽想盡方法，最終用這簡單招數，令各貓都能圍在爐邊。

住在日本的貓奴媽媽表示，家裏的７隻貓咪，全都是從收容中心接回家的。她總是希望盡量令所有貓咪有個舒服溫暖的家，因此在能力範圍內，都會盡量接浪浪回家。

現在日本已是嚴寒，因此為暖爐對貓咪來說很是重要。貓奴媽媽也深明這道理，毫不吝嗇地開電暖爐為貓咪取暖。結果，電暖爐刻成為「萬貓迷」，貓咪們自動群圍着它團團轉。

只是7隻貓咪數量大多，貓咪時常會排隊分批取暖？媽曾經想過蓋高台，令屋內更和暖，但似乎都不是好方法。最終貓奴媽媽用這妙方，將7貓平均安頓好，各貓都能圍在暖爐旁。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟貓奴媽媽用什麼方法，能令7隻貓咪能同時取暖，又不會有不滿呢？】

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貓咪們圍爐取暖的畫面實在很療癒，能這樣安靜地，悠閒地來個午睡，實在是貓生快樂事。如果你家的貓咪正在因寒冷而發抖，替牠們開暖爐吧！一個電暖爐就成為了貓咪眼中最完美的天堂！

看着貓咪圍着暖爐，沒有矜持地熟睡，這份滿足感，你也擁有了嗎？

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