橘白唐貓回家臉上總是黑了一圈　叔叔見車子「詭異狀況」後揭謎底

三色貓的花紋特別，因此常受貓迷歡迎。 台灣嘉義有隻橘白貓或許得悉這狀況，於是時常把臉弄得髒髒，看起來就像一隻「臉黑了一圈」的三色貓。爸花了很多時間也搞不清是什麼害牠變髒，直至有天他弟傳來一張詭異的照片，他才明白真相！

阿肥的臉時常弄得髒髒的。（受訪者提供）

台灣嘉義有位貓主翁先生養了一隻橘白貓「阿肥」。阿肥貓如其名，被他養得肥肥白白，平日除了吃和睡，最喜歡在屋外散步。不過偶爾回來，牠的臉上都會變得黑黑的，就像隻三色貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

翁先生解不開貓咪黑臉的問題，只好默默為牠清潔，有天他的弟弟發了一張照片過來，終於揭開了貓咪整天「黑臉」的真相，他指出：「終於解開我長久疑惑，為何三步五時牠的臉就會黑一塊，原來是牠⋯⋯」

▾▾▾到底阿肥做了什麼整天「黑臉」？點撃圖片揭開爆笑真相！▾▾▾

+ 5 + 5 + 5

「平常就有偶爾發現牠臉都有點黑黑，但我不知道弄的，這次才發現真相，不過牠這次誇張了點，整個臉都塞進去。」看到阿肥整張臉都黑透了，爸哭笑不得，只好默默幫牠清潔，「開車前都會看車底有沒有貓，因為不止牠一隻會躲在我車底下。」他還附上另一張貓咪抱緊輪胎的照片，看起來非常詭異。

他把貓咪黑臉的真相分享到facebook，結果獲多達500次分享，不少網民也讚貓咪「也太可愛了吧」、「超可愛」、「好好笑喔」、「這同一隻嗎？」

▾▾▾浪貓總帶著勢不可擋的氣勢！往下拉繼續看霸氣浪貓的故事▾▾▾

同場加映：貓咪擅闖民居當產房誕3貓 屋主得悉原因後淚崩秒收養

土耳其有位屋主聽到屋外有流浪貓敲門、喵叫，她以為貓咪肚餓，於是開門讓牠進屋，結果牠竟然在沙發上誕下3隻小貓，讓她措手不及！她向鄰居打聽，才知道貓咪曾有傷心經歷。

▾▾▾點撃圖片放大：看母貓Mimi與3隻小貓的幸福萌照▾▾▾

+ 41 + 41 + 41

【點撃看全文：貓咪擅闖民居當產房誕3貓 屋主得悉原因後淚崩秒收養】

同場加映：貓夫婦登門求助 獲救兩星期後報恩 送上7個小驚喜

在美國，一個多月前，有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。

點擊圖片看故事，兩隻流浪貓主動求包養後，知恩圖報送上了什麼呢？

+ 3 + 3 + 3

【點撃看全文：貓夫婦登門求助 獲救兩星期後報恩 送上7個小驚喜】