積羅素犬│伯伯家中狗狗患癌離世　送貨員網上想出雙贏方案獲激讚

人與人之間的關係，可以因狗狗而走得更近。 一位負責在冰島送貨的速遞員，在去年年底時得悉，他經常送件的老客戶，家中愛犬因患癌去世了。為了希望這老朋友振作起來，他做了一個窩心舉動，令網民激讚：大好人！

狗狗就是家庭成員，突然離世當然會令親人極傷心。（unsplash)

狗狗就像家人般，失去時的痛苦，真的是難以言喻。在冰島，送貨員David Macleod早前便分享了一張相片，並表示他希望可以幫助到這個老朋友！

原來，David在冰島送貨已有6年多，而經常到訪的一戶人家，因家中愛犬患癌離世而感到悲傷不已。他們在大門貼了紙條，表示希望再養一隻積羅素犬，以慰藉心靈。David見到紙條後，便用手機拍照並分享到網上，隨即便找到一個雙贏方案！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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David在網上分享相片後，得到不少網民回應，表示收容中心裏有大量狗狗，一定可找到合適的一隻。大家對David的無私行為很是感動，更稱他是大好人，肯為朋友找靈魂伴侶！

雖然David沒有再分享是否成功領養了狗狗，但大家都希望他成功，能為收容中心減輕負擔，為好朋友找到合適新家人。

同場加映：狗狗的魅力，可以秒間打破隔閡。

在美國，有位婆婆在心底裏一直認為，只有拉布拉多犬才是眾多狗狗中最乖巧的。不過，當她遇上這隻洛威拿後，心中的偏見秒被掃開。原來，洛威拿犬也可以是這麼可愛迷人，在瞬間便升格成乖孫。

【點擊圖片放大看，洛威拿犬Gus用什麼妙法，轉瞬間便征服了婆婆，令牠在家中地位秒提升】

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同場加映：人狗之間的感情，是相輔相成，不分彼此。

▼▼這隻生活在英國的史賓格犬，當初主人在收養牠時，便曾說過牠不能進睡房，只能睡在樓下大廳。但沒想到才第一晚，這定下的規條便遭打破，全家人都被狗狗可愛模樣所征服。時光飛逝，9年時間過去，如今狗狗已年邁，加上多次中風，連走路的氣力也不多。為了多陪狗狗，主人作出了一個暖心的決定，讓狗狗在漫漫長夜不再寂寞。▼▼

【點擊圖片放大看，Spike實在是一隻幸運狗狗，為了多陪狗狗，全家人作出了一個暖心的安排】

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