史賓格犬│中風狗伯伯無力爬樓梯入房睡覺　爸為陪狗做出苦心舉動

在養狗前，或許你在心底已定下了許多規條，不許牠跳到你床鋪睡，不能讓牠咬爛家中家具，每天只能外出散步一次等等，但這些規條，在養狗後真的都能保持到嗎？ 這隻生活在英國的史賓格犬，當初主人在收養牠時，便曾說過牠不能進睡房，只能睡在樓下大廳。但沒想到才第一晚，這定下的規條便遭打破，全家人都被狗狗可愛模樣所征服。時光飛逝，9年時間過去，如今狗狗已年邁，加上多次中風，連走路的氣力也不多。為了多陪狗狗，主人作出了一個暖心的決定，讓狗狗在漫漫長夜不再寂寞。

9年前，這隻生活在英國約克群的史賓格犬Spike被Catherine Morris一家所收養。當時爸媽都認為，狗狗應該睡在樓下大廳，不許牠進睡房大床。但沒料到才第一個晚上，Spike便打破了這規條，開心地與爸媽一起在床上休息。

隨着時光流逝，轉眼間Spike已14歲。雖然是萬千寵愛在一身，但牠曾兩次中風險死，幸好撿回了一命，可是身體已大不如前，沒法上落樓梯。爸媽知道Spike已時日無多，為了多陪伴狗狗多一會，他們作出了一個窩心的決定。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，Spike實在是一隻幸運狗狗，為了多陪狗狗，全家人作出了一個暖心的安排】

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Catherine表示，在Spike被收養前，牠曾經流浪過，然後又去到收容中心。「我們非常疼愛我們家的老男孩，很高興牠能出現在我們的生活當中。希望通過全家人的愛，能彌補牠在曾經歷過的不愉快生活。」

現在，全家人都希望盡最後一份力，讓Spike能感受到滿滿的愛，在最後的日子，能無憂無慮，再無遺憾。

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