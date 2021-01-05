混種德牧│甩毛狗鼓勇氣搭訕路人扭轉命運　一個月後化身仙氣美狗

不少人看見患上皮膚病的狗狗也會避之則吉，甚至不願意正眼看看牠們。但你眼前這隻渾身掉毛的落魄狗狗，經治療和愛心滋養下，也隨時會蛻變成讓你目不轉睛的可愛狗狗。
美國這隻流浪狗正是其中一位幸運兒，因為牠一個意外的決定，成功扭轉了遭人嫌棄的悲慘命運，以仙氣爆棚的新形象覓得幸福。
在美國德州Houston區的街頭，有一隻禿毛狗狗四處流浪，僅餘的白色毛髮也早已被染成灰黃色，每位路人看到牠身上發炎的皮膚後也避之則吉。由於無人飼養牠、照顧牠，令牠過著餐風宿露的生活。去年，牠在某個饑餓無比的晚上，鼓起勇氣走向停車場一位路人，誰料這個決定就此改變了牠的一生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
狗狗鼓起勇氣走向路人，竟意外扭轉了自己的命運。（Instagram@caitiesfosterfam）
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經悉心治療後，Gardenia原本光禿禿的皮膚逐漸長出雪白的毛髮，模樣瞬間變得加倍可愛；性格也隨之變得開朗活潑。短短一個月時間，Gardenia就已經蛻變成仙氣狗狗，更獲Caitie的朋友Bri及其未婚夫領養，並改名為Delilah，從此找到了幸福的歸宿。
▼▼同場加映：台灣有一隻唐狗兩年前流浪到一戶人家門前，牠彷彿嗅到裏頭散發出好人家的氣味，於是就一直守在門口不離去、及後還偷偷入屋。沒想到收養了牠兩年後，牠的樣子會有180度的大改變，意外成為了一位光頭大叔......▼▼
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▼▼同場加映：寵主林小姐在3年前的收養了一隻流浪小狗，當時遭家中嫲嫲反對,，指要讓神明來決定。沒想到奇蹟真的出現，狗狗順利進家。而嫲嫲的態度也大有改變，從前不苟言笑又嚴肅的她，在狗狗來家後變得開朗，每天狗狗生活點滴，都成了大家的共同話題。▼▼
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