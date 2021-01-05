混種德牧│甩毛狗鼓勇氣搭訕路人扭轉命運　一個月後化身仙氣美狗

不少人看見患上皮膚病的狗狗也會避之則吉，甚至不願意正眼看看牠們。但你眼前這隻渾身掉毛的落魄狗狗，經治療和愛心滋養下，也隨時會蛻變成讓你目不轉睛的可愛狗狗。

美國這隻流浪狗正是其中一位幸運兒，因為牠一個意外的決定，成功扭轉了遭人嫌棄的悲慘命運，以仙氣爆棚的新形象覓得幸福。