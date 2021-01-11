流浪三色貓失蹤一星期後終現身　為報媽一飯之恩送上6大驚喜

別以為貓咪總是懶洋洋的樣子，其實牠心底很清楚，怎樣才能找到一個稱職的奴才！ 在美國，有女子經常會餵養在家附近的流浪貓，並對其中一隻三色彩特別鍾情，希望能把牠帶回家裏。經過一段時間的相處後，她與貓咪已建立起感情，貓咪也不再怕她。但沒料到，貓咪卻神祕失蹤了數天，當牠再次出現時，更為她帶來驚喜！

在美國德克薩斯州，Linda Zardain是資深貓奴，一直在餵養流浪貓的習慣。會把食物放到大門附近，希望得到浪貓的信任。其中一隻三色貓，令Linda最為印象深刻，很想把牠接到屋裏。

經過幾個月的相處，這貓咪開始不再怕Linda，並會上前討摸，令Linda以為很快便可接牠回家。但沒料到，貓咪卻突然失蹤了好幾天，在牠再次出現時，牠帶來了特別的驚喜要向Linda報恩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Linda表示，她很喜歡貓咪，更希望可以照顧牠們一生一世。但家中的貓咪和新貓似乎合不來，因此為了讓牠們生活得更愉快，她希望有好心人把貓咪接走，給牠們一個溫暖的家。

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土耳其有位屋主聽到屋外有流浪貓敲門、喵叫，她以為貓咪肚餓，於是開門讓牠進屋，結果牠竟然在沙發上誕下3隻小貓，讓她措手不及！她向鄰居打聽，才知道貓咪曾有傷心經歷。

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同場加映：貓夫婦登門求助 獲救兩星期後報恩 送上7個小驚喜

在美國，一個多月前，有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。

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