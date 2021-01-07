美國短毛貓│媽路邊撿到斷腳流浪貓　1年後變超美貓還搶她老公

貓咪就是最強小三？養貓前要提防？ 這隻叫福蛋的小貓，曾遭被前主人遺棄，在街上過著流浪的生活。幸好，牠遇上了李小姐，不但把牠接回家，替牠治病，還給牠溫暖的愛。沒想到1年多後，牠變得健健康康白白胖胖了，還來搶老公！

福蛋撿回來時，全身濕透，看起來非常可憐。（fb@福蛋小少爺的日常）

生活在台灣台北的貓咪福蛋，今年才1歲多，但卻曾遭遇過被人棄養，斷腳的經歷。幸好牠遇上了李小姐，從此命運大逆轉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

李小姐在接受《香港01》訪問時表示，雖然當初替貓咪取名為福蛋，是希望牠有福氣，可以大步跨過。因為剛接福蛋回家時，牠腿部有折骨情況，就連獸醫也表示情況嚴重。幸好，得李小姐悉心照顧，牠腳的情況大有好轉，行動跟其他貓毫無差異，而且外表亦長得越來越可愛, 更成為她丈夫的心頭寶！

早前，她跟丈夫約好在一起在窗邊看跨年煙火。她由於工作勞累原本想睡10分鐘再看煙火，結果半夢半醒間聽到煙火發放的聲音，她醒來竟然看到丈夫背著她跟福蛋......

【福蛋長得越來越可愛，最終還搶走她的老公？點擊圖片放大，看當天的情形】

+ 22 + 22 + 22

美國短毛貓福蛋現在的才1歲半，體重是4.5公斤，其實不算胖，但由於毛髮較鬆，別人看起來都總覺得牠是隻肥貓。不過，能在家裏過着衣食無憂的生活，想不胖也很難。

李小姐表示，很多謝大家關心福蛋，而她更希望表達的是，「能讓更多人能夠盡一己之力照顧有緣份的貓」，大家以領養代替購買，領養不棄養，這樣做才是對貓咪最好。

同場加映：貓咪擅闖民居當產房誕3貓 屋主得悉原因後淚崩秒收養

土耳其有位屋主聽到屋外有流浪貓敲門、喵叫，她以為貓咪肚餓，於是開門讓牠進屋，結果牠竟然在沙發上誕下3隻小貓，讓她措手不及！她向鄰居打聽，才知道貓咪曾有傷心經歷。

▾▾▾點撃圖片放大：看母貓Mimi與3隻小貓的幸福萌照▾▾▾

+ 41 + 41 + 41

【點撃連結看全文：貓咪擅闖民居當產房誕3貓 屋主得悉原因後淚崩秒收養】

同場加映：貓夫婦登門求助 獲救兩星期後報恩 送上7個小驚喜

在美國，一個多月前，有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。

點擊圖片看故事，兩隻流浪貓主動求包養後，知恩圖報送上了什麼呢？

+ 3 + 3 + 3

【點撃連結看全文：貓夫婦登門求助 獲救兩星期後報恩 送上7個小驚喜】