面對愛貓患重病，食慾不振，主人要做安樂死的決定，亦非易事。 台灣有貓主在社交平台表示，早前收養了一隻唐貓「發財」，牠患有貓愛滋及末期腎衰竭，主人打算接牠回家作安寧治療。但最近她生活出現變動，發財開始食慾不振，不停嘔吐，令主人萌生為發財安樂死的念頭，誰料傳心師說出發財最動人情話，扭轉貓貓命運。

發財性格乖巧，非常親人。（受訪者提供）

貓主Sophie Luo接受《香港01》訪問時表示，發財原本是她前男友家附近的浪貓，後來被義工成功誘捕。當他們打算領養時，才知道發財有貓愛滋及末期腎衰竭，考慮到家中還有另一隻貓的緣故，就打消領養的念頭。後來義工指發財的醫藥費很昂貴，也不愛被困在家中，打算把牠放回，Sophie不忍心，最終決定接發財回家安寧照顧，展開了他們的緣份。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但世事並不完美，Sophie之後與男友分手要搬家，當時家中另一老貓的耳朵突然嚴重發炎，發財更時常嘔吐，食慾不振，亦不願意吊鹽水及吃藥：「我開始力不從心，在想可能牠的時間快到，或者為牠安樂死，會減輕人貓的壓力及負擔。」

惟Sophie在面對愛貓生命的抉擇上，依然捨不得，亦不想只是因為想減輕壓力而剝奪一個生命，於是她找了傳心師跟發財溝通。誰料傳心師轉述了發財心底裏的最動人情話，改變牠的命運。

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Sophie指很慶幸自己沒有為愛貓安樂死，不然會非常後悔：「雖然我與發財相處只有兩個多月，但我已經把牠當成自己孩子照顧，我們有約定要一起過以後不同的節日，我希望牠可以繼續努力，遵守承諾。」

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