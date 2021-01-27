金毛尋回犬以為自己是小狗　飛撲媽懷裏討抱　差點險壓傷媽

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-01-27 08:00

金毛尋回犬是人見人愛的狗狗，牠們從小便相當討人歡喜。不過，狗狗成長得很快，短短年多的時間，牠已可以超速成長。 這隻狗狗只有2歲大，但和1年多前相比，牠已經長成一隻大狗。但牠仍誤以為自己是小狗，總是撲到媽媽懷裏討抱。

Kevin表示：媽媽還不來抱我！（ig@agoldennamedkevin）

這隻生活在美國佛羅里達州的金毛尋回犬叫Kevin，是個大男孩！目前已經２歲了，但牠仍愛黏着主人，最喜歡爸爸、媽媽抱着牠。這次牠又找到機會，撲到媽媽懷裏撒嬌。不過，媽媽表示，很累呀！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟金毛Kevin成長得有多快，牠現在已是大狗狗一隻】

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Kevin的可愛模樣，實在是人見人愛，大家都很想抱抱牠。網民看到Kevin在IＧ裏的生活照時，都大讚可愛。「看到Kevin時，我的心快融化了」、「好想抱牠，但牠多重了？」、「Kevin乖，來怪叔叔身邊」、「怎麼只有我一個，覺得Kevin像某大型家品店裏的毛公仔嗎？」

同場加映：金毛尋回犬實在太可愛了，齊來看看金毛的開心臉。

【金毛尋回犬實在是很乖巧的狗狗，難怪牠長期佔據在最受人喜愛的狗狗頭幾位。點擊圖片放大看，究竟是什麼東西會令開朗的金毛，瞬間露出一臉愁容】

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點擊連結看全文：【金毛尋回犬】小金遇見什麼都會燦笑 「魔性道具」一出牠秒愁了

同場加映：金毛加上貓咪，拍出來張張都是完美照！

【微博瘋傳一段狗狗與貓咪共同合照的影片，令網民感到很驚訝，沒想過3狗1貓齊齊望鏡頭，幕後功臣全靠金毛一個舉動。】

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點擊連結看全文：【貓貓拒合作望鏡頭 金毛犬一個惹笑舉動 成就世紀合照】