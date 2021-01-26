獵犬│媽每晚捱夜為狗狗織毛衣冷帽頸巾　網民求教學揭催淚原因

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-01-26 07:00

「慈母手中線，遊子身上衣」。台灣早前有狗主在社交平台分享，自己為家中獵犬「Maru」親手編織毛衣及冷帽的故事，相片可見狗狗身穿的毛衣色彩繽紛，非常漂亮。媽媽精湛的編織技術，令網民羨慕不已，紛紛請求教學，誰知原來事件背後藏着超催淚原因。

Maru穿着媽媽親手編織的衣服後，樣子非常可愛。（受訪者提供）

媽媽王藝寰接受《香港01》訪問時表示，Maru當初是流浪狗媽媽所生的，因為牠外型不討好及有健康問題，沒有人願意領養，故此她最後決定自己收編。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Maru有着獵犬及沙皮狗的基因，身材非常標準，有超大的深尖胸、既長又幼的頸，狗公腰、手長腳長等。早前媽媽替Maru親手編織毛衣、冷帽及頸圍，並把愛犬穿着衣服後的模特兒照片分享至社交平台，相片可見媽媽的編織技術非常高超，令網民讚嘆不已，紛紛表示求教學。誰料事件卻令媽媽道出為Maru每晚捱夜，編織衣服背後的催淚原因……

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽為Maru編織毛衣，背後藏着什麼動人原因？▾▾▾

+ 33 + 33 + 33

網民看到媽媽的分享後，都表示「媽媽的真愛無誤！獨一無二的衣服真的超漂亮」、「為母則強啊！麻麻為了寶貝毛孩真的是很用心」、「我懂你的苦，他們好怕冷。毛完全沒有保暖作用。再次誇獎，麻麻手好巧」、「好強！棒針鉤針齊用啊」、「很想知道這身衣服哪兒買得到」、「要我編，實在編不出來」、「帥爆的孩子 媽媽有一雙巧手 肯定讓人看了羨慕又嫉妒」。

同場加映：其他毛孩穿衣服的爆笑故事！

3歲的唐狗「小黑」一向有皮膚敏感的問題，每逢換季情況便會惡化，有時甚至會咬至自己流血。有見及此，飼主顏小姐的媽媽為了防止牠自殘，特地買了一件衣服給牠，但因這件新衣風格過於獨特，令顏小姐及網民也不禁大笑。

▼▼▼▼▼點擊放大看小黑穿上前衛緊身衣的模樣▼▼▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

台灣有貓主在社交平台表示，最近寒流令家中貓貓患上感冒，為了避免牠們受寒，媽媽在淘寶網購了寵物衣服。誰知衣服到貨後，所有貓衣服都不合身，令她非常崩潰，她並指已經買了犬用大碼，沒理由還會那麼緊！

▾▾▾點擊圖片放大看，米包穿淘寶大碼新衣的樣子！▾▾▾

+ 46 + 46 + 46

台灣有貓主喜歡為愛貓「QQ」打扮，常常添置各式各樣的衣服，次次都非常滿意。但最近她首次在內地網站為貓咪買衣服，經驗不足的她，衣服到貨後，發現全部與想像不乎，令她非常崩潰。

▾▾▾點擊圖片觀看，貓咪QQ全部衣不稱身的爆笑事件！▾▾▾