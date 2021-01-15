雪橇犬│狗狗聽見媽沒帶鑰匙門外求救　施展特殊技能令媽成功回家

聰明的狗狗，隨時會助你解決生活上的小困局。 這天媽媽回到家大門前，才發現自己沒有帶鑰匙。面對這尷尬的窘局，她想到家裏的幾隻雪橇犬。媽媽在門外大聲叫着狗狗，然後一聲令下，雪橇犬走回屋裏，一個神奇的舉動，秒化解了媽媽面對的小困難。

這段影片由抖音用戶「錢袋愛吃肉」帳號所分享，畫面中女主人似乎是忘了帶鑰匙，結果進不了家門。在苦思後想到家中阿拉斯加雪橇犬，應該可以幫到手，於是便大聲叫喚。當叫着雪橇犬錢袋的名字時，便見到兩隻狗狗，探頭探腦的來到天台邊。

這時女主人一聲令下，狗狗回到房子裏，並作出了一個令人驚訝的舉動，令媽媽即時可以即時回到家中。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟雪橇犬錢袋做了什麼事，可以令忘了帶鑰匙的媽媽可成功回家】

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網民們在看到這影片後，紛紛留言表示驚訝。「這是人扮的吧！」、「聰明成這樣，快點讓牠上學去」、「我也想有這麼聰明的狗狗」、「開門後一定要獎勵肉肉」、「這狗狗是高才生吧，我家狗狗還在幼稚園」。

▼▼同場加映：Naïa日前不開心，隨即跑到花園，躺在地上發脾氣。無論主人怎樣叫牠，牠都不予理會，令主人非常無奈。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，雪橇Naïa發脾氣睡花園不理主人的原因！▾▾▾

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▼▼日本網民分享，小主人高興地擠進狹小的狗籠裏，但仍一臉天真地托腮扮花，露出開心的笑容。而在身旁的雪橇犬，也被熱情的小主人感動，以一副包容任性女友的溫柔表情，從容面對！▼▼

【點擊圖片放大看，妹妹硬要擠狗籠與雪橇犬在一起的情況，以及妹妹不在時狗狗的有趣睡姿】

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