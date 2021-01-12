高山犬│狗狗清晨失常狂吠遭媽喝止　回看監視器後秒奉上肉乾道歉

狗狗是人類忠誠的朋友，縱使你沒有要求牠做什麼，牠還是會默默付出，守護家園。 住在台灣高雄的陳麗卿，家裏養了２隻高山犬，平日牠們看似不太顧家，總是悠閒地生活，但沒想到牠們也有守護家園的心！從回看監視器的內容，媽媽被感動得拿出肉肉來獎勵兩隻狗狗。

事件發生在幾天前，住在台灣高雄水庫邊偏遠山區的陳麗卿在社交媒體，分享了幾張相片，並表示要對家中２隻高山犬巨嬰可可和牛頭妞兒「肉肉無限量加碼獎勵才行」。究竟是發生了什麼事呢？

原來，２隻狗狗在夜裏突然醒了，並不停吠叫，氣得媽媽打了牠們巨屁幾下。她覺得事情不尋常，於是回看監視器時，她才知道自己太意了，２隻狗狗會反常狂吠，是因為發現了異樣！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟兩隻狗狗為何在深夜突然吠叫呢？】

雖然不清楚對方的意圖，但兩隻大狗的機警，令媽媽很是感動。先前還錯怪了牠們，更打了牠們屁屁，為此感到內疚，於是趕緊豐富大餐犒賞牠們。「肉肉無限量加碼獎勵才行」！

【點擊圖片，再看看兩隻高山犬平日有多體貼，多討人喜歡】

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網民看到這故事後，都紛紛留言大讚高山犬顧家！「守護家園的好幫手」、「年關將近了，小心提防很重要」、「狗狗看似不上心，但心底卻很顧家」、「媽媽誠意滿滿的，道歉又準備肉肉，就原諒媽媽吧！」、「小心是好事，不能掉以輕心」。

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