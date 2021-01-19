金毛尋回犬每日叼紙板外出尋失蹤好友　一個人性舉動令途人超心酸

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-01-19 15:54

對於好朋友突然失去蹤影，任何人都會感到傷感，這情況在狗狗身上亦適用。 在河南長垣，最近有隻金毛尋回犬，每天都叼着尋狗啟事的牌子，在街上走來走去。據悉，原來去年年底時，這金毛的好朋友突然失蹤了，一直沒有回家，於是主人便製作了尋狗的紙板，讓狗狗叼着，希望途人有消息，早日找回狗狗。

兩隻金毛都希望能盡快找回朋友。（抖音@291832511）

狗狗縱使不會說話，但牠們的感情是真摯的，大家一定可以感受到。在河南長垣市街頭，近日有隻金毛尋回犬，每天都叼着紙板來回走動。這紙板上是一份尋狗啟事，指牠的好朋友豆豆不見了。而最令途人感到心酸的，是牠一個人性化的舉動......►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟這金毛尋回犬除了叼紙板外，還做了什麼令途人感動？】

+ 12 + 12 + 12

邵先生早已找遍了大街小巷，甚至是狗狗們最愛去的公園，但都沒看到豆豆的影子。現在，他希望藉着毛毛帶着那塊「豆豆回家吧」的尋狗啟事，能盡快找回豆豆。為了讓這消息傳得更遠更廣，他更拍了不少抖音影片，希望有人提供豆豆的消息，盡快找回牠。

同場加映：金毛尋回犬實在太可愛了，齊來看看金毛的開心臉。

【金毛尋回犬實在是很乖巧的狗狗，難怪牠長期佔據在最受人喜愛的狗狗頭幾位。點擊圖片放大看，究竟是什麼東西會令開朗的金毛，瞬間露出一臉愁容】

+ 3 + 3 + 3

點擊連結看全文：【金毛尋回犬】小金遇見什麼都會燦笑 「魔性道具」一出牠秒愁了

同場加映：金毛加上貓咪，拍出來張張都是完美照！

【微博瘋傳一段狗狗與貓咪共同合照的影片，令網民感到很驚訝，沒想過3狗1貓齊齊望鏡頭，幕後功臣全靠金毛一個舉動。】

+ 4 + 4 + 4

+ 9 + 9 + 9

點擊連結看全文：【貓貓拒合作望鏡頭 金毛犬一個惹笑舉動 成就世紀合照】