因為延醫，而令到毛孩忍受病痛，主人定必內疚萬分。 台灣有狗主日前在社交平台表示，家中11歲貴婦狗「Wiwi」兩年前右眼有問題，主人帶牠到診所就醫，滴了眼藥水後都無改善。之後他們帶狗狗看專科，才發現牠患上急性青光眼，需要摘除眼球，主人後悔不已。後來Wiwi另一隻眼亦確診白內障，主人決定用貼心方法，成為牠的眼睛。

Wiwi是貴婦狗混芝娃娃的品種，樣子漂亮。（受訪者提供）

狗主Aaron Lin接受《香港01》訪問時表示，當初前女友「Winni」的朋友有狗狗生下小狗，剛好Wiwi跟她的出生日子是同一天，於是就領養了牠，並改了一個相似的名字，展開彼此間的緣份。Wiwi性格乖巧，非常親人，很愛找長髮女生討抱，當聽到別人叫自己的名字時，會歪頭看人，很是可愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兩年前Wiwi右眼不適，Aaron帶牠看獸醫，滴了一段時間眼藥水後，病情都沒有改善。於是他們馬上帶狗狗看專科，才發現牠患上急性青光眼，情況嚴重，已經失去視力，需要摘除眼球。他們非常傷心，後悔不已。後來Wiwi另一隻眼亦有白內障，現時只能靠藥水控制。面對狗狗的視力問題，他決定悉心照顧，並用了一個貼心方法，成為牠的眼睛，代牠看清眼前的事物。

▾▾▾點擊圖片放大看，主人如何當狗狗的眼睛？▾▾▾

+ 21 + 21 + 21

他表示最近與Wiwi的媽媽分開，Wiwi會由媽媽繼續照顧，雖然自己跟狗狗只是相處了兩年多，但感情已經非常深厚。Wiwi陪伴他們經歷不同風雨，不論如何，都會照顧牠終老，不會離棄牠，希望Wiwi能夠健康快樂。

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中12歲失明貴婦狗「皮皮」兩年前開始有心室肥大的問題，即使狗狗身患重病，主人亦未曾想過放棄。患病期間，狗狗曾經三度心臟病發，主人皆成功喚醒牠，令牠重返人間。日前皮皮再度病發，主人立即抱起牠重施故技，誰料這次結局不再一樣……▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，皮皮第四次心臟病發，主人能否成功救回？▾▾▾

+ 14 + 14 + 14

點擊連結看全文：12歲失明貴婦狗三度心臟病發被媽成功喚醒 第四次病發結局不一樣

▼▼同場加映：台灣有狗主的貴婦狗近期失憶情況越來越嚴重，有時會無法控制大小便，吃飯時會失常大便，更曾經試過忘了自己大便，踩到全屋都是。最心酸的是，狗狗有時會斷片，連主人都忘記，令媽媽感慨，牠真的老了。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，失智貴婦狗與媽媽的17年感動回憶！▾▾▾

+ 27 + 27 + 27

點擊連結看全文：失智症貴婦狗吃飯時失常大便 17年回憶全失 媽蹲下清理秒鼻酸

▼▼15歲失智史納莎「圓圓」自從患上失智症後，開始性情大變，也很久沒有開心地笑過，日前牠做出一個反常舉動，令媽感到超欣慰。▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看15歲圓圓仍年輕的照片▾▾▾

點擊連結看全文：老狗│15歲失智史納莎婆婆不認得人 牠做一個反常舉動令媽爆哭