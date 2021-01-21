唐狗為見爸走1.5公里　見面後窩心陪爸做一件事　令爸頓時眼濕濕

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-01-21 15:24

狗狗的忠誠，往往令你相當感動，在牠們眼裏，你就是牠的全部。 在台灣，有隻狗狗經常會離家出走，走到1.5公里外，為的只是要陪爸爸做一件事，然後牠又會乖乖走回家。雖然只是幾分鐘的相遇，但狗狗這行為已令爸爸感動不已。

這隻超窩心的唐狗叫小虎，是李先生在8年前從收容中心領養回來的。由於工作關係，小虎平日會住在外婆家中，是隻超黏人的狗狗。但爸爸卻透露了一件窩心的事，就是狗狗不時會從外婆家走1.5公里來到爸爸身旁，目的只是想陪他做一件事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟唐狗走這麼遠的路來到爸爸身旁，是想做什麼呢？】

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李先生將這暖心的故事分享出來，最大目的是希望宣揚「以領養代替購買」的訊息，每隻狗狗都值得被愛，牠們都是窩心的小天使。

網民看到小虎窩心舉動，都很是感動：狗狗果然是有感情的動物！「不可思議，好棒的孩子！」、「謝謝你這麼愛牠！看起來是路口...要小心車子！」、「建議給小虎掛個狗牌，免得有路人以為是流浪狗喔！」、「牠想你所以跑來看看你了，真是窩心」、「一看就是乖孩子的臉」、「眼神好溫柔喔！」

▼▼同場加映：台灣有一隻唐狗兩年前流浪到一戶人家門前，牠彷彿嗅到裏頭散發出好人家的氣味，於是就一直守在門口不離去、及後還偷偷入屋。沒想到收養了牠兩年後，牠的樣子會有180度的大改變，意外成為了一位光頭大叔......▼▼

▾▾▾狗狗的樣子有180度改變，彷彿男生變女生了？點撃圖片看公主變大叔▾▾▾

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點擊連結看全文：唐狗死纏爛打求包養成功 入屋後脫假髮 兩年後變光頭大叔

▼▼同場加映：寵主林小姐在3年前的收養了一隻流浪小狗，當時遭家中嫲嫲反對,，指要讓神明來決定。沒想到奇蹟真的出現，狗狗順利進家。而嫲嫲的態度也大有改變，從前不苟言笑又嚴肅的她，在狗狗來家後變得開朗，每天狗狗生活點滴，都成了大家的共同話題。▼▼

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