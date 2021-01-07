唐狗變肉墊擋沙發出口防妹妹跌落地　婆婆半小時後發現爆笑結局

動物是人類最忠心的朋友，凡事都以主人為先，會默默保護主人。 台灣有狗主日前在社交平台表示，有日她忙着做家務，無暇照顧孫女，於是把孫女放在沙發上，並用枕頭靠邊，以防她跌下來。之後家中兩隻唐狗擔當起保姆的角色，用肉身擋住沙發的唯一出口，令婆婆非常感動，誰知半小時後她看到眼前畫面，不禁爆笑。

主人指家中的貓狗們非常乖巧，超級善解人意。（受訪者提供）

狗主Meng Yun Tsang接受《香港01》訪問時表示，家中養了14隻貓及三隻狗，平時要用很多時間照料牠們及打掃家居：「牠們大部份是流浪貓狗，有的是領養、有的是撿回來、有一隻則是朋友送，牠們都很乖巧。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

五個月前，她的女兒生了小孩，有時要她幫忙照顧。Meng Yun Tsang指貓狗們非常聰明，從孫女出生到現在，她就叮囑愛寵當自己在打掃時，要牠們幫忙看顧孫女，每次牠們都聽得懂，全單接收，令這位婆婆可以安心打掃。有時孫女在哭，唐狗「妞妞」也會跟着哭叫呢！

日前婆婆忙着做家務，無暇照顧孫女，由於孫女不喜歡睡床，婆婆將她放在沙發上，並用枕頭放在她旁邊，以防她翻身跌下來。之後妞妞及唐狗「妹妹」即時擔當起保姆的角色，趴在孫女旁邊，將沙發的唯一出口用肉身擋住，保護孫女，暖心行為令婆婆很感動。誰知半小時後婆婆竟然看到眼前爆笑畫面......

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網民看到照片後紛紛指「覺得很盡責！跪求給肉乾」、「肯定爬不過去兩座山」、「養兵千日」、「太貼心了」、「很盡責的女兒」、「堵好堵滿」、「這畫面太可愛了」、「最棒的保姆*2，記得多給小費喔」、「睡得好甜。超可愛的畫面」、「嚴加看守」。

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▾▾▾近日有網民分享家中百厭的狗狗，竟然把姊姊已做好的作業簿咬得稀爛。姊姊看到這幕時急得快要哭出來，爸爸只好拍下兇手與作業簿的相片，希望老師體諒別作出懲罰。▾▾▾

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