頑皮貓｜媽每天睡醒仍覺很累　回看監視器才發現震撼真相

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-01-25 09:59

大家有沒有這樣的經歷，明明已早早上床去睡，但一覺睡醒後，還是覺得有種莫名的疲倦感呢? 在英國有位女子，最近發覺自己無論睡多久，都總覺得自己很累。為了知道原因，她特意在床旁邊放了監視器去錄影，結果發現了家中貓咪原來每晚都這樣對她。

貓奴周身酸痛，原來罪魁禍首就是牠！

這個令人哭笑不得的故事發生在英國，並由TikTok的網民susieandmollie所分享出來。她是一位貓奴，養了一隻叫Ginger的橘貓。但她從沒想過自己的腰酸背痛，竟然是與貓咪有關。

她在TikTok裏分享了一段影片，並表示不明白自己為何睡了多久，起床時仍時覺得很累。為了知道真相，她把監視器放到床邊並錄下影片，終於知道原來與愛貓有關。

【點擊圖片放大看，為何貓咪會與她疲累有關呢？】

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雖然TikTok網民睡覺被貓咪騷擾，但她完全沒有怪責貓咪的意思，反而認為是大家作息時間不協調，把房門關上便可解決問題。而許多貓奴也分享自己的經歷，表示也有相類似的經驗。

「夜貓子果然是晚間出動！」、「我家貓咪也是這樣對我，害我睡得不好」、「我會直接打開被窩，捉着牠迫牠迫我一起睡」、「沒有喵喵叫整晚作精神騷擾已很好」、「關房門睡吧，貓咪沒有錯！」

▼▼同場加映：其他流浪貓咪報恩的故事！▼▼

▼▼日前有網民在社交平台表示，公司兩個月前突然出現一隻流浪黃貓上門討吃，員工們紛紛伸出援手，定時餵飼。之後黃貓突然神祕消失一天，不再定時上門，誰知一個月後貓咪竟然送上神秘禮物，令員工們非常驚訝！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，黃貓送來什麼大禮，向同事們報恩！▾▾▾

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點擊連結看全文：懷孕唐貓上門討吃後消失 一個月後牠叼著大禮來報恩：拆禮物啦！

▼▼在美國有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。▼▼

【點擊圖片看故事，兩隻流浪貓主動求包養後，知恩圖報送上了什麼呢？】

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▼▼外國有屋主表示，幾個月前發現自家門前，出現一隻流浪黑貓。屋主準備了乾淨的食物及水給貓咪。黑貓警戒心很高，日子久了，牠慢慢開始信任屋主，每天都來討吃。後來， 黑貓突然消失，幾星期後，牠再次出現，並帶著神秘驚喜報恩！ ▼▼

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