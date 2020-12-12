懷孕唐貓上門討吃後消失　一個月後牠叼著大禮來報恩：拆禮物啦！

流浪動物都是有靈性的，只要受人恩惠，都懂得知恩圖報。 日前有網民在社交平台表示，公司兩個月前突然出現一隻流浪黃貓上門討吃，員工們紛紛伸出援手，定時餵飼。之後黃貓突然神祕消失一天，不再定時上門，誰知一個月後貓咪竟然送上神秘禮物，令員工們非常驚訝！

喵喵是一隻流浪貓，性格尚算親人。（受訪者提供）

物流公司員工Kevin接受《香港01》訪問時表示，十月時公司出現了一隻自來黃貓「喵喵」，性格尚算親人：「我們一開始餵腸仔給牠吃，之後喵喵經常出現，我們就轉餵乾糧及罐頭，有同事更網購了一間貓屋給牠。」有如此善待自己的貓奴，令喵喵慢慢將公司當作自己的家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

後來喵喵肚子慢慢變大，同事們一度懷疑牠懷孕。一個月後，喵喵無故失蹤了一天，大肚子亦似乎同時消失，之後牠開始間中才再登門討吃，吃飽又會消失。前幾日，Kevin再次見到喵喵出現，此時牠竟然帶來一份大禮，向同事們報恩！

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Kevin表示，喵喵性格有點高傲，應該是經過他們一輪餵食後，對同事們產生信任，才會這樣做：「我覺得整件事好溫馨，但小貓們斷奶之後都會比人領養，現在已經開始捨不得，希望牠們健康長大就好。」

網民看到照片後紛紛笑指，「睇下啲伙食好唔好，可能幾個b幾個屋企，睇下邊到最好先一齊去」、「擔完一隻要抖下」、「留名睇一支足球隊」、「黃貓，你確定唔會食到你破產？」、「你大獲，仲要全部都係黃貓」、「俗語話，10隻黃貓9隻肥，仲有1隻特別肥，恭喜樓主已經擁有頭4隻」、「貓媽：比啲時間黎搬得唔得 我得一個口炸」。

▼▼同場加映：其他流浪貓咪報恩的故事！▼▼

▼▼在美國有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。▼▼

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▼▼外國有屋主表示，幾個月前發現自家門前，出現一隻流浪黑貓。屋主準備了乾淨的食物及水給貓咪。黑貓警戒心很高，日子久了，牠慢慢開始信任屋主，每天都來討吃。後來， 黑貓突然消失，幾星期後，牠再次出現，並帶著神秘驚喜報恩！ ▼▼

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