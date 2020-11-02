流浪貓｜懷孕黑貓太餓上門討吃　吃飽後消失數周　這天送驚喜報恩

如果遇到流浪貓向你討吃，你會選擇收編嗎？外國有屋主表示，幾個月前發現自家門前，經常出現一隻流浪黑貓。屋主準備了乾淨的食物及水給貓咪，希望牠三餐溫飽。黑貓非常膽小，警戒心很高，日子久了，牠慢慢開始信任屋主，每天都來討吃。後來， 黑貓突然消失，幾星期後，牠再次出現，並帶著神秘驚喜報恩！

初時黑貓的個性非常膽小，會與人保持距離。(Chatons Orphelins Montréal)

居住於加拿大的屋主Lisianne指出，早前她發現家門前有黑貓徘徊，便開始餵飼牠。每天Lisianne都預備了一些食物及水，供膽小的貓貓享用。慢慢日子過去，她發現這隻黑貓的肚越來越大，疑似懷孕，但之後黑貓都未有再登門討食。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

突然有一天，黑貓再次出現，但牠的大肚子似乎消失了，Lisianne於是繼續天天餵飼貓咪，花時間陪牠，甚至開門讓牠在家中自由出入，希望再次獲得貓貓的信任。終於有日，Lisianne如常打開落地窗後，看到黑貓的出現，並送上一個大禮，向她報恩……

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因為貓咪們與人類接觸較少，所以性格較為害羞。現在牠們在寄養家庭生活，逐漸習慣室內的家貓生活，每天都玩得很開心，並正在等待有心人領養牠們！

▼▼▼▼▼同場加映：這隻流浪黑貓，便憑着毅力，先闖進貓奴車子裏，引起全家注意，然後又每天到貓奴家門前打交道，最終更覓得好歸宿。▼▼▼▼▼

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美國一隻黑貓Sasha於6年前走失，多年來一直音訊全無，連飼主亦早已不抱希望。然而，Sasha卻在日前突然出現，收容所更憑其晶片，成功助牠與飼主重逢。

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