4公斤唐貓把貓跳台睡到「脊柱側彎」　網民驚訝：與比薩斜塔同款

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-01-28 12:51

喵星人的腦袋在想什麼，我們這些凡人是不會懂的。 這隻肥橘貓最愛到貓跳台上的窩休息，但由於牠份量十足，因此垂直的跳台承受不了，結果出現傾斜情況。媽媽以為，貓咪應該會從此放棄使用跳台上的貓窩，沒料到轉頭一看，貓咪又窩在那裏了。

這隻有份量的橘貓咪Mia，是女孩子來的，現在才1歲半，而體重也只不過是4.1公斤左右，因此牠並不算肥。只是，家中的跳台仍不堪負重，每次Mia跑到跳台上的窩時，總是出現傾斜現象。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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家中一屋３貓，牠們之間的感情還算不錯。不過，媽媽指雖然Mia與咪醬有時候像極糖黐豆般關係很好，會一起躺在跳台的窩裏，互相舔毛睡覺，但有時候又會突然舔着舔着打鬧起來，做媽媽的實在很難呀！

同場加映：港媽與外傭展開爭貓攻防戰 工人姐姐出大招秒K.O對手

每位貓奴畢生的志願，就是討得主子歡心，受牠們「寵幸」，港媽Cindy也不例外。然而，Cindy的受寵之路卻遇上一位程咬金：她家中的外傭。因外傭天天待在家，和其中一隻貓咪的感情尤其深厚，Cindy為了奪回愛貓的關注，決定使計擊退對手，開展爭貓攻防戰。

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同場加映：布偶貓獨霸老婆 港男超呷醋 爆笑「復仇」結局超失控

爭取貓咪主子的歡心絕非易事，為了博取主子垂青，貓奴們隨時會在家中上演一場爭寵風波！港人Lewis日前就因不忿愛貓偏心其老婆，精心設計了一場新穎的「復仇計劃」，將貓草偷偷混入老婆浸浴材料中。豈料事情發展隨即失控，嚇得他立即向網民求助。

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同場加映：女兒拜托媽買貓砂鏟 回家帶爆笑驚喜

香港有網民剛為母親領養了一隻貓咪，她為貓咪整理用品時發現少了一個貓砂鏟，於是拜託媽買回來，不過她們住處附近沒有寵物店，聰明的媽媽便買了一件莫名奇妙的東西回來湊合用，令女兒捧腹大笑。

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