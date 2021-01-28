陀槍師姐2021｜陳豪用啤酒灌醉宣萱貓　愛協獸醫：嘔吐未算最嚴重

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-01-28 17:35

無綫劇集《陀槍師姐2021》正在熱播，宣萱在劇中出演女主角Diana，是一位貓奴，與貓咪「湯圓」有多場對手戲，惟陳豪出演的男主角檬Sir卻不喜歡貓。前日（1月26日）播出的內容提到陳豪半夜時，被湯圓的貓抓聲嘈到無法入睡，於是他餵貓貓飲酒，隔天牠身體不適嘔吐，最後需要看獸醫。 香港愛護動物協會（下稱：愛協）獸醫接受《香港01》訪問表示，動物飲用酒精後，可能會出現嘔吐、低溫、低血糖的問題，但原來這些狀況仍然未算最嚴重！

男主角陳豪在劇中餵貓咪湯圓飲酒。（《陀槍師姐2021》劇集截圖）

前日（1月26日）播出的《陀槍師姐2021》提到陳豪在半夜被湯圓的貓抓聲嘈到無法入睡，他隨後餵貓貓飲啤酒，希望令牠酒醉入睡，惟隔天貓貓身體不適，一度嘔吐，被宣萱發現並帶牠看獸醫。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

《香港01》記者就此集劇情向愛協查詢，愛協服務副總監及首席獸醫桂珍接受訪問時表示，不論是貓狗，或任何動物都不可以飲酒，因為此舉會導致牠們血糖下降至某個危險程度，出現血壓問題或體溫過低等等，但原來這些病況還未算最嚴重！

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愛協獸醫指，若動物不慎飲酒，主人必需立即帶寵物前往獸醫診所治療。愛協亦奉勸主人千萬不要給寵物飲用任何含酒精的飲品，寵物需飲用乾淨的食水。

同場加映：陀槍師姐2021｜宣萱與貓演對手戲做貓奴 家中愛貓還擁有特殊身份

無綫劇集《陀槍師姐2021》日前（1月25日）首播，而宣萱在劇中出演女主角Diana，將成為新一任陀槍師姐。這次她更在劇中會與貓咪有對手戲，因此令她對貓咪的愛意變得更濃厚。

【宣萱在劇中與貓咪有多場對手戲，她之前更領養了貓咪！點擊圖片放大看】

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愛心滿瀉的她一向身體力行推廣愛護動物，除了經常為動物保護機構宣傳外，更多次親身參與有關活動，如探訪兒童及步行籌款等。

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宣萱在高峰時期，曾同時飼養6隻狗狗，並不時帶愛犬出席公開活動，鼓勵大眾以領養代替購買，尤其是對中老年的狗狗。而她養的狗狗，從來沒有挑品種，對唐狗也是十分鍾愛。

同場加映：許多藝人在愛寵離世後，都有發文表示自己心底的哀痛

鄭秀文與許志安的愛犬Lucky仔去了彩虹橋，Sammi自然是傷感萬分。她日前（10月7日）在IG裏發布了千字長文，悼念離世狗狗。回顧Lucky仔最後的歲月，Sammi真的是時刻緊貼在Lucky仔身旁，並為牠付出了許多時間與心血。

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點擊連結看全文：【鄭秀文德國牧羊犬離世 Sammi用骨灰瓶封存愛 6個舉動證人狗相愛】

同場加映：除了愛犬離世，愛貓的離去同樣令人傷感。

藝人袁文傑愛貓「囝仔」去年因癌病逝世，轉眼一年過去，但袁文傑仍未能完全釋懷，昨日（9日）更發文坦言仍保留有囝仔所用的貓砂盆，並親自解釋背後原因，引起不少貓奴共鳴。

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點擊連結看全文：【袁文傑愛貓「囝仔」離世一年 親述仍留住貓砂盆催淚原因】