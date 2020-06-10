【陀槍師姐2020】宣萱11件愛狗事　專領養中年狗　收養患癌狗

宣萱相隔3年後再次回歸小螢幕，在無綫劇集《陀槍師姐2020》中出演女主角Diana，成為新一任陀槍師姐。宣萱在戲裏飾演帥氣角色，其實她在戲外也同樣有型，而且更充滿愛心，曾多次特地領養中老年狗。除此之外，她還有不少鮮為人知的愛狗事蹟，如收養患癌狗等等。

宣萱是娛樂圈中有名的愛狗之人，曾飼養超過10隻貓狗，當中大部分均為甚少人願意領養的中老年唐狗，印證她對狗狗的愛不但無分品種，亦無分年齡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

宣萱是娛樂圈中有名的愛狗之人。（Instagram@jessicahsuan_official）

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愛心滿瀉的她一向身體力行推廣愛護動物，除了經常為動物保護機構宣傳外，更多次親身參與有關活動，如探訪兒童及步行籌款等。她在高峰時期曾同時飼養6隻狗狗，並不時帶愛犬出席公開活動，鼓勵大眾以領養代替購買，尤其是對中老年的狗狗。

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▼▼▼除了宣萱，鄭秀文Sammi也是愛狗之人，近日更頻頻分享愛犬健康轉差的消息...▼▼▼