陀槍師姐2021｜宣萱與貓演對手戲做貓奴　家中愛貓還擁有特殊身份

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-01-25 14:20

無綫劇集《陀槍師姐2021》今晚（1月25日）首播，而宣萱會在劇中出演女主角Diana，將成為新一任陀槍師姐。這次她更在劇中會與貓咪有對手戲，因此令她對貓咪的愛意變得更濃厚。

大家都知道，宣萱是娛樂圈中有名的愛狗之人，曾養過超過10隻狗狗，當中不乏是中老年的唐狗。去年在拍劇時，她與一隻叫Pasty有多場對手戲，隨後更在IG與FB裏發文表示，因為多與貓咪接觸了，令她對貓咪更感興趣。其實，她早在在2018年時，已到SAA（保護遺棄動物協會）領養了一隻貓咪，而這隻貓咪竟然有「特殊身份」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟宣萱領養了一隻怎樣的貓咪呢？】

+ 5 + 5 + 5

【點擊圖片看宣萱在《陀槍師姐2021》裏的英姿》】

+ 6 + 6 + 6

▼▼▼▼▼點擊了解滿分狗奴宣萱的11件愛狗事蹟！▼▼▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

愛心滿瀉的她一向身體力行推廣愛護動物，除了經常為動物保護機構宣傳外，更多次親身參與有關活動，如探訪兒童及步行籌款等。

▼▼▼▼▼點擊放大看宣萱和愛犬的溫馨日常▼▼▼▼▼

+ 29 + 29 + 29

宣萱在高峰時期，曾同時飼養6隻狗狗，並不時帶愛犬出席公開活動，鼓勵大眾以領養代替購買，尤其是對中老年的狗狗。而她養的狗狗，從來沒有挑品種，對唐狗也是十分鍾愛。

同場加映：許多藝人在愛寵離世後，都有發文表示自己心底的哀痛

鄭秀文與許志安的愛犬Lucky仔去了彩虹橋，Sammi自然是傷感萬分。她日前（10月7日）在IG裏發布了千字長文，悼念離世狗狗。回顧Lucky仔最後的歲月，Sammi真的是時刻緊貼在Lucky仔身旁，並為牠付出了許多時間與心血。

【點擊圖片回顧，看看Sammi在Lucky仔最後歲月，是如何細心照顧，每個行為都實證她與狗狗之間早已不可分割】

+ 17 + 17 + 17

點擊連結看全文：【鄭秀文德國牧羊犬離世 Sammi用骨灰瓶封存愛 6個舉動證人狗相愛】

同場加映：除了愛犬離世，愛貓的離去同樣令人傷感。

藝人袁文傑愛貓「囝仔」去年因癌病逝世，轉眼一年過去，但袁文傑仍未能完全釋懷，昨日（9日）更發文坦言仍保留有囝仔所用的貓砂盆，並親自解釋背後原因，引起不少貓奴共鳴。

▼▼▼▼▼點擊放大看袁文傑捨不得丟棄貓砂盆的催淚原因▼▼▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

點擊連結看全文：【袁文傑愛貓「囝仔」離世一年 親述仍留住貓砂盆催淚原因】