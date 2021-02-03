狗狗5年守停車場等待主人　遇高瘦男必追隨　鄰居揭牠淒慘經歷

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-03 16:25

狗狗的忠誠，總是最純真的。 在遼寧瀋陽一個小社區裏，有隻黃狗總是在每天4時多出現，走到停車場通道上，像是在等人般。據當地居民表示，原來這黃狗背後有個催淚故事，而牠一直不知道，牠所等的人已不可能再出現。

這個忠犬故事，來自遼寧瀋陽的一個小社區。據當地的居民表示，雖然不知這狗狗叫什麼名字，但大家都稱牠為大黃。早在８年前，牠便被停車場的管理員老沈所收養。但在這之前，大黃由另一人所飼養，期後嫌牠長得醜而棄養，最終來到老沈家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在停車場管理員老沈的照顧下，大黃終於有了個溫暖的家。但好景不長，老沈在５年前便不在出現在停車場，從此大黃一直在停車場附近徘徊，每次遇到高瘦男都會追上前跟他搖尾......

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這隻大黃被網民稱為「遼寧版忠犬八公」，沒人有辦法阻止牠繼續守候，只能繼續為牠提供清水和食物，希望牠有朝一日能走出陰霾，肯跟人回家，重拾新生活。

網民感動地表示「有時候只能說人不如狗」、「希望大黃能好好活下去」、「跟人回家吧！這樣等下去不是辦法」、「很心痛，牠什麼都不懂，但牠愛主人」、「在牠的世界裏，只有主人」。

▼▼同場加映：一隻狗狗的霸氣，原來可能與耳朵有關！這隻小唐狗雖然還未到１歲，但成長過程期間，外觀變化很大。除了身體變得健壯，四肢變長外，牠的耳朵也出現了微妙的變化。小時候明明是垂耳的小淑女，成長後卻變立耳的霸氣大佬！▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，一直在公司飼養了兩隻唐狗，日前牠們趁她不為意，從圍欄偷走出去，跑到田間小路玩耍。誰知牠們竟然在田裏綁架了一隻母雞，並叼回公司，放在廁所。媽媽非常無奈，逐家逐戶詢問誰人是雞主，打算道歉賠罪時，竟然意外揭開爆笑真相！▼▼

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