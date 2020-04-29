忠犬3年守候不再來的主人　就算趕也不走　街坊用這方法默默支持

狗狗是忠誠的毛孩，牠們每天只盼望的，就是主人能陪伴左右。在陝西省西安市，有隻黑色狗狗近3年來，一直堅守在路旁，怎樣驅趕也不肯離開。據知情人士表示，狗狗原來是有主人的，但卻遭棄養不顧。牠每天待在小區，只是希望主人回來接走牠。

這隻穿上白襪子的小黑，3年來一直守候，希望主人回來接牠回家。（梨視頻）

在陝西省西安市小區裏，有隻黑狗每天都守在路旁，3年來風雨不改不肯離開。小區裏的居民都知道牠不是流浪狗，而是一隻一心一意等待主人回來接走牠的忠犬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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據住在小區裏的王女士表示，雖然不知道這黑狗的名字，但小區裏的大家都習慣了叫牠做小黑。牠從3年前開始，便一直在小區路上徘徊。她知道狗狗原本是由韓國夫婦飼養，但3年前他們回國，並棄養了這狗。

餵食、建狗窩、寫求情信

這些年來，小黑一直默默等待主人歸來。街坊們不忍狗狗受盡風吹雨打，又擔心牠沒有東西吃，於是自發地每天都買點東西給牠吃，甚至替牠建造了簡單的窩。

由於小區裏也有怕狗的人，保安員曾多次接到投訴要求把狗捉走，但聰明的小黑每次都躲開了追捕。王女士更用小黑的口吻，向保安單位寫了一封賺人熱淚的求情信。

各位業主，我叫小黑。當初我的韓國主人帶我來這裏的時候，我不叫小黑，也不叫黑子，而是另有盡受嬌寵的名字。後來我的主人不辭而去，於是我就成了整日流浪，倍遭冷眼的小黑。所幸咱們院子裏面，富有愛心的人大有人在，在他們保護之下，我漸漸習慣了夏曝冬寒，無家可歸的日子。我以高天為舍，以樹蔭為窩。我很知趣，我從來不在小區裏惹是生非，不和人家的小寵爭鬥，不尾隨別人，不驚嚇路邊的小朋友 ，我也在保護這個家園。 小黑

網民看到小黑的行為，大讚牠是一隻忠犬。「狗狗心裏多難過」、「希望有好心人收養牠」、「希望黑子早些有新家」、「很難過，心痛這隻小狗」、「牠不只是寵物，牠是有生命的，怎可隨便丟棄」、「狗狗沒主人很可憐」。

台灣有隻可憐狗狗就遭遇到以上的對待，牠不單被割掉聲帶，而且皮膚、健康都非常差，但牠還有一顆親近人類的心，令牠火速被好心人收養。經過半年貼心照顧後，竟然蛻變成可愛的貴婦狗！

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