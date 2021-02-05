曹格救起被車撞傷唐狗　悉心照顧近一個月　還為牠親手做這件事

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-05 14:53

每件生命都是可貴的，請給予尊重！ 創作歌手曹格在1月時，於台灣陽明山附近救起了一隻被車撞傷的唐狗，當時狗狗奄奄一息十分虛弱。但經過獸醫悉心治療，以及狗狗的堅韌生命力，大半個月後牠已漸有好轉。曹格把事件經過分享到社交平台，並怒斥肇事逃逸者：不爽來找我！

來自馬來西亞的創作歌手曹格，近年定居在台灣。在今年1月12日時，他在社交平台分享了一組相片，傷心地表示：「誰在陽明山撞到狗狗就跑掉！」

曹格指當時唐狗就倒臥在馬路中央，明顯是被車撞倒。於是他急急送狗狗到附近的獸醫診所接受治療。經過半個多月時間，受重傷狗狗已能藉輪椅走動，而曹格更替狗狗取名為勇敢的盧比！

【點擊圖片放大看，曹格除了帶受傷狗去動手術外，還替牠準備了輪椅，甚至為牠準備了超暖心東西】

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網民看到曹格心急的樣子，以為是他的愛犬出事了。再細看之下，才知受傷的是隻萍水相逢的狗狗，但曹格也是全心全意要去救牠，令網民們深深感受到曹格是真的很喜歡小動物。

「我不喜歡曹格這人，但我尊重他救狗的行為」、「感謝你曹格，從新認識你十分欣賞、「不把生命當一回事的準備下地獄」、「眼下先拯救生命要緊，狗狗如果過了這關，我相信它會為你帶來福氣」、「滿滿的愛。祝你們永遠幸福快樂」。

同場加映：大狗真係特別窩心，特別討人喜歡。

在美國，有位婆婆在心底裏一直認為，只有拉布拉多犬才是眾多狗狗中最乖巧的。不過，當她遇上這隻洛威拿後，心中的偏見秒被掃開。原來，洛威拿犬也可以是這麼可愛迷人，在瞬間便升格成乖孫。

【點擊圖片放大看，洛威拿犬Gus用什麼妙法，轉瞬間便征服了婆婆，令牠在家中地位秒提升】

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點擊連結看全文：【洛威拿│82歲婆婆怕被推撞拒養大型狗 過百磅巨型犬用行動感動她】

同場加映：大狗狗雖然溫柔，但太過熱情會出現尷尬畫面

台灣有位媽媽養了4隻伯恩山犬，這天浩浩蕩蕩的帶着牠們上街散步。沒料到在過馬路時，其中一隻狗狗卻鑽到媽媽腳前，結果一個失平衡，媽媽誇張地摔倒地上。這時手上的牽繩都鬆脫了，媽媽還擔心狗狗們會跑開不見，沒料到抬頭一看，她覺得更尷尬了。

【點圖片放大看，究竟狗狗們在媽媽這個狼狽時刻做了什麼行為，令她覺得超丟臉呢？】

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點擊連結看全文：【伯恩山犬│媽牽4巨狗過馬路卻意外摔倒 牠們一致舉動令她超丟臉】