撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-05 08:05

眼淚的流淌沒有盡頭。 失去是人生必經的路。 台灣有狗主在社交平台表示，早前家中14歲約瑟爹利「健寶」患上腎衰竭，病情急速惡化，由確診到離世只有短短一星期。媽媽悲慟不已，終日以淚洗面。愛犬火化後，她每天帶着骨灰上落樓，原來背後藏着一個心酸原因。

健寶性格聰明，貼心又懂事。（受訪者提供）

狗主Jessie接受《香港01》訪問時表示，年紀老邁的約瑟爹利犬「健寶」，近月身體大不如前，時常半夜上廁所，而原本愛吃乾糧的牠亦變得只吃罐頭，惟Jessie一直無為意這些徵兆。半個月前，媽媽回家發現愛犬沒有吃零食，飲水量亦減少，馬上帶牠到醫院。獸醫檢查後發現健寶腎指數全部超標，情況不樂觀。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Jessie之後替狗狗灌食灌水，但健寶全部吐掉：「我幫牠打了止嘔針，牠沒有再吐，但食物還是灌不進去。」後來健寶開始喘氣、抽搐，媽媽知道牠非常痛苦，但仍希望能有奇蹟出現。但幸運之神始終沒有眷顧健寶，牠終於嚥下最後一口氣，從病痛中得到解脫。

狗狗火化後，媽媽每天不辭勞苦帶着牠的骨灰上落樓，全因一個心酸原因……

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媽媽至今仍無法接受愛犬突然離世的事實，對健寶的思念亦從沒減少：「我每天都是哭着入睡，當早上醒來時，發現牠不在身邊，心都是空的。我知道牠已經完成了自己的使命，在彩虹橋等待我，未來我們會再見，那時不會有病痛的折磨，只有幸福快樂的相聚。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中16歲拉布拉多犬「泡泡」因神經及關節退化，體力大不如前，最近半年狗狗情況時好時壞，令媽媽感到很大壓力，非常無助。早前媽媽外出回家，一進門驚見泡泡如廁後心酸一幕，隨即淚崩。▼▼

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點擊連結看全文：16歲拉布拉多婆婆神經及關節退化 這天如廁後牠說對不起媽淚崩

▼▼同場加映：台灣狗主早前指，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，她才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼

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點擊連結看全文：16歲腦膜瘤金毛犬自知時日無多 留下禮物答謝 媽：你一直在身邊

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。▼▼

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點擊連結看全文：17歲唐狗伯伯患惡性腫瘤離世1年 寵物善終公司貼心來電媽秒淚崩

▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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點擊連結看全文：鼻咽癌唐狗固執去廁所便便 直至撿骨師拿出骨灰 媽才知牠孝順

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，兩年前家中14歲唐狗「可米」突然患上罕見病，在診所離世，一家人無法接受，傷心欲絕。狗狗離開一天後，全家人竟不約而同感覺到可米回家，爸爸更指愛犬跟他擠床睡覺......▼▼

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