41kg唐狗花園曬完太陽　被「結界」擋在門口　不敢入屋原因超爆笑

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-03 14:30

唐狗性格忠心，一向都是無人置疑，但若果養了一隻戇直的狗狗，你又會有什麼感受？ 台灣有狗主日前在社交平台表示，家中唐狗「麻糬」有天被主人叫出花園曬太陽，當狗狗盡收日月精華後要回家時，竟然在門前呆等十分鐘，不敢入屋，難道屋內有結界?

麻糬對主人非常忠心。（Facebook@麻糬一顆五塊錢）

狗主陳小姐接受《香港01》訪問時表示，麻糬生性聰明，一個月大時來到新家，就懂得自己在院子裏的草皮上尿尿，完全不用媽媽操心。麻糬有着唐狗忠心的性格，非常顧家，只要有任何不熟悉的人停在家門前，牠就會吠叫，並露出一副要把人家吃了般的樣子，有次還嚇跑一個尼姑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前媽媽打開花園的門，如常叫麻糬出去曬太陽，半小時後狗狗終於曬完日光浴，誰知牠竟然坐在門口一直傻等，不敢入屋。十分鐘後，媽媽才看到狗狗仍站在門口，害媽誤以為家中有結界，她想了想終於揭開爆笑原因！

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網民得知原因紛紛笑指，「黑狗怎麼都那麼憨厚」、「人家就是聽話嘛！怎麼說人家憨？」、「你看都曬黑了」、「憨的好可愛，這個媽媽不疼才怪！」、「也太乖，別人的狗總是不會讓人失望」、「毛看起來好蓬鬆好好摸～」。

同場加映：其他狗狗的搞笑事件！

【同場加映：台灣有狗主表示，家中雪橇犬「米弟」一向很愛搗亂，早前他打掃家裏時，將原本放置在高處，價值超過4000港元的鱷魚標本暫時搬到書桌上，誰知米弟竟然迅速咬爛鱷魚上顎，爸爸絲毫不見殘骸，猜想狗狗應該將它全都下肚，頓時慨嘆難以向長輩交代，結局更令一眾網民笑瘋。】

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟雪橇犬米弟及鱷魚標本最後的下場會是如何？▾▾▾

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【同場加映：台灣有狗主日前在社交平台發文，指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。】

▾▾▾點擊圖片放大看，都柏文犬波妮一系列的拆家事件！▾▾▾

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【同場加映：台灣有網民分享，在回家時看到家中兩隻狗狗身上出現血漬，地板也是血清斑斑，第一眼還以為狗狗受傷了。但看着兩狗狗都搖着尾巴走前，應沒什麼事，再看牠們的表情，媽媽好像懂了些什麼。】

【點擊圖片放大看，究竟白狗哈密和黑狗鳳梨，在媽媽外出期間發生了什麼事】

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【同場加映：另一隻百厭狗，牠把家中的玩具都拿出來佈下魔法陣】

【點擊圖片看看媽媽用哪一句話，令Mango行為作出了重大改變，難道Mango真的聽得懂媽媽說的話？】

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