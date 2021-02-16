流浪狗｜65歲嬸嬸與6狗寒冬下露宿街頭　拒進收容中心藏人性理由

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-16 13:24

為了照顧無依無靠的流浪動物，你願付出多少呢？ 在墨西哥，有位無家可歸的女子，她用垃圾袋包裹着身旁的6隻狗狗，顯得很是寒冷。有好心人勸她到臨時收容中心休息，但被她拒絕了。在了解她的情況後，大家才明白為何她不肯離開。

這是個暖心感人的故事，很值得大家去思考。在1月底，墨西哥的氣溫徘徊在10度左右，街上的行人都穿起了大衣保暖。但有人卻發現，一位老婦人衣着單薄，並用垃圾袋包裹起身體。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

上前了解情況後，得知她原來是在用垃圾袋替6隻流浪狗保暖。好心人勸她到臨時收容中心避寒，但卻被她卻絕。她表示自己在街頭露宿近8年了，她寧可留在街上露宿，也不願到臨時收容中心去住，因為她沒法離開身旁的狗狗。

【點擊圖片放大看，究竟這老婦人為何不肯去臨時收容中心呢？背後原因感動又暖心】

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Omar Camarillo在分享Chole的相片時表示，「我實在被她糟糕的生活條件所震驚，但她從沒有打算放棄身旁的狗狗。她雖然什麼都沒有，但卻盡一切所能，去幫助這些無依的流浪狗。」

網民看到Chole的故事，也表示敬佩她的大愛！「很偉大的行為，值得反思」、「狗狗們的樣子顯得幸福，因為有愛牠們的人」、「要減少流浪動物，政府必須要做些什麼」、「有能力的人，可能多給予關懷這些浪浪」。

同場加映：流浪狗最大的願望，就是有一個溫暖的家。

▾▾▾早前，美國便發生了一個非常暖心的「救救狗朋友」故事。有位非常有愛心的義工，他時常會幫街頭的流浪貓狗尋家，有次他想帶一隻戒心非常強的狗狗回到收容所，經過多次誘捕都未能成功融化牠，最終只能帶走牠的街友，結果翌日事情卻180度逆轉。▾▾▾

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點擊連結看全文：【流浪狗明明可以有溫暖家 不肯被誘捕 出現這幕義工才知牠夠義氣】

同場加映：救起浪浪，隨時會得到一個工作機會？

▼▼美國有位流浪漢在小巷發現一隻奄奄一息的小貓，他毫不猶豫地把牠救起，並替牠乞求食物、藥品，甚至帶牠接種疫苗、絕育。最後，還因為小貓而意外獲得一份筍工！▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看貓咪Casper與主人Daniel的互動▾▾▾

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