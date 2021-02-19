西施犬B翻肚睡網上爆紅　狗狗3年後體型放大　睡姿令網民秒爆笑

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看着狗狗睡覺，很多時都會是件治癒的事。

在菲律賓有隻西施犬，牠小時候的睡姿相當吸引，全因牠是仰躺而睡的！這小西施犬叫Panningning，3年前的睡姿已一鳴驚人，令牠瞬間成為網紅，逗得網民大樂！估不到現在，牠的睡姿竟變成這樣！

大家還記得牠嗎？

這隻來自菲律賓的可愛西施犬叫Paningning，主人Janess Cua不時會更新家中狗狗生活點滴，並在Instagram裏分享。早在2019年時，Paningning的可愛睡姿已在網上爆紅，吸引數十萬粉絲爭着要看。

事隔快3年了，Paningning的睡姿有改變到嗎？牠睡覺時的警戒心有增強嗎？畢竟牠已成長了呀！結果近日主人貼出Paningning睡覺的照片，網民即爆笑！到底牠長大後變成怎樣呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟3年後這西施犬的睡姿，出現了什麼變化呢？】

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雖然Paningning現在已3歲了，但牠生活無憂，在家裏睡覺跟本就零防備！加上天生就是可愛，顏值高極討好，很受網民歡迎。

Paningning的IG裏，一直以來都有大量忠實的粉絲，對於Paningning的可愛睡姿早已習以為常，但仍很希望常常看到，讓這睡姿去治癒的靈。「很想抱著牠」、「這突然斷電的睡姿，令人羨慕」、「媽媽待牠真好，好食好住，還有好兄弟，有什麼要擔憂？」

現在，Paningning的IG已有14萬訂閱，你也是其中一位追隨者嗎？

【外表控的你，看到狗狗可愛是否已失控？點擊圖片放大看，這隻可愛小金毛，雖然只有一隻耳，但完全無阻牠的可愛】

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