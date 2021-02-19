撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-19 08:02

遇到被遺棄的流浪狗，你會願意給牠一個機會，重獲幸福嗎？ 台灣有狗主早前在社交平台表示，多年前在公園遇上一隻流浪唐狗伯伯「黑熊」，當時牠胸前有一個大水瘤，全身充滿尿臭味。主人不忍牠在外捱凍，故將狗狗帶回家打算出領養，誰知領養文無人問津，爸爸不想黑熊再次流落，決定成為牠的新主人，讓牠安享晚年。幾年後黑熊器官老化，半夜獨自離世，爸爸悲慟不已，不禁向狗狗說出最動人囑咐。

黑熊患水瘤及失禁，被前主人遺棄。（受訪者提供）

狗主黃銘毅接受《香港01》訪問時表示，一直有在公園餵飼流浪狗，幾年前他遇上被遺棄的黑熊，當時牠年老無力，身患水瘤，全身都散發着尿臭味。他續餵飼黑熊一年多，有晚台灣出現寒流及下大雨，他深怕狗狗會凍死，立即出門尋找牠：「當時我看到黑熊軟弱無力，鑽進公園椅子下，非常心痛，隨即帶牠回家。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

他希望替黑熊出領養，但領養文幾乎無人關注，於是他決定收養牠，照顧到終老。年老的黑熊在他的悉心照顧下，幸福地生活了三年，最終因器官老化，半夜獨自離開。貼心的黑熊臨終前亦不願麻煩家人，令爸爸很是感動，並向黑熊說出一個溫柔囑咐......

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爸爸指黑熊離開當晚，亦有吵著要外出上廁所：「那晚休息時我拍著牠的頭，牠還用溫柔的眼神看看我搖搖尾巴。牠一直是我家最任性的狗狗，但也是最沒有聲音的一員。如今牠也在無聲之中走了，希望這三年牠有感受到家的溫暖。最後我紅了眼眶把牠裝箱，很抱歉我找不到更大的箱子，但這個姿勢也讓牠更能抬頭，因為牠是一隻很棒的老唐狗。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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