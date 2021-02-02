兩唐狗越獄從圍欄偷走　綁架離群母雞　媽找主人賠罪揭爆笑真相

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-02 16:50

台灣有狗主在社交平台表示，一直在公司飼養了兩隻唐狗，日前牠們趁她不為意，從圍欄偷走出去，跑到田間小路玩耍。誰知牠們竟然在田裏綁架了一隻母雞，並叼回公司，放在廁所。媽媽非常無奈，逐家逐戶詢問誰人是雞主，打算道歉賠罪時，竟然意外揭開爆笑真相！

唐狗「歐糕」及「Cafi」現時一歲大。（受訪者提供）

狗主方小姐接受《香港01》訪問時表示，一年前在網絡上領養了兩隻唐狗「歐糕」及「Cafi」，牠們是兩兄弟，媽媽把牠們養在公司。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

歐糕性格溫柔，很喜歡小鳥，不過體型龐大的牠時常會嚇到牠們雞飛狗走。Cafi則生性聰明，時常帶着笨笨的歐糕為非作歹，例如偷偷逃出工廠的圍欄，到處玩耍。日前兩隻狗狗再次越獄，無聲無息地偷走到附近田間小路玩耍。當牠們回公司時，竟然叼了一隻母雞，並把牠放到廁所。

方小姐看到後完全嚇呆，還以為母雞已經死掉：「我們還討論着要準備多少紅包去給雞主才夠，沒想到隔10幾分鐘再去打開廁所門，才看到母雞已經滿血復活，在廁所裏走來走去，還大便泄恨。」於是媽媽拿著母雞，逐家逐戶尋找雞主賠罪，最後竟然意外揭開爆笑真相！

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方小姐表示，想不到一向笨笨的歐糕，這次真的抓到了夢寐以求的小鳥，他們都替牠感到開心，而且歐糕是一隻溫柔的狗狗，不會真的咬傷其他動物，事件只是虛驚一場。

網民看完照片後笑指，「母雞：我是誰我在哪（被綁架）」、「雞也跟阿母一樣驚嚇」、「自己要吃的肉肉自己找」、「好貼心，知道過年要幫忙加菜」、「不是，那是牠收養的新朋友」。

▼▼同場加映：真正的友情是最純真，不分種族、物種。在南非，有隻老虎B因沒人照顧，也沒有同伴在身旁而顯得悶悶不樂，幸好這時牠遇上了一隻暖心的汪汪，令牠重拾歡樂。▼▼

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▼▼同場加映：雖然貓和狗物種不一，但貓狗成為好朋友的例子比比皆是，完全無阻牠們之間發展友誼。日本一位飼主家中養了數隻貓和一隻金毛尋回犬，其中一隻貓貓從金毛犬小時候就對牠照顧有加，因此金毛犬長大後便決心要守護這位貓前輩。▼▼

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