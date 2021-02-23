法國鬥牛犬獲爸自製日式狗豪宅　收禮反應真情流露　網民笑崩

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-23 07:00

怎樣才算對狗狗好，每個人的定義各有不同。 在台灣，有網民為愛犬，花了足足一個月時間建起專屬於狗狗的豪宅。當愛犬進入新狗屋時，興奮得瘋狂跑了10圈，最終累趴在窗邊。這時牠似乎看到爸爸在替牠拍照，但牠卻用一臉鄙視的樣子望着，像是在說：我有新房子了，你有嗎？

生活在台灣，彰化縣王文傑本身是做鐵工的，日前想要為自己的技能做個檢定，同時想表達對狗狗的愛意，於是決意替狗狗打建一個家。

雖然這是第一次做小屋給狗狗，起初也沒有詳細的構思，只是邊想邊做，結果出來成品「讓我又驚又喜」。而當法鬥犬酷羅看到牠自己的新屋時，高興的樣子完全反應在行為上，像是表示：很滿意！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟酷羅看到自己的新房子時，有什麼反應呢？】

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網民對於法鬥犬酷羅的爸爸具這樣的才華表示很羨慕，「有這樣的爸爸真好」、「太幸福了，有爸爸疼愛」、「這家很高級！我們家顯得太寒酸了」、「日式房子，我也想擁有」、「連狗都住得比我好」、「感覺有點像城堡，酷羅成大將軍了」、「擁有自己房子，感覺就是不一樣」。

同場加映：你喜歡法國鬥牛犬嗎？不少人認為牠們呆萌間又帶點厭世模樣，實在可愛極了。而Theo和Cato更可以說法鬥界呆萌的代表，牠們總是以各種慵懶舉動，令你忍不住手要一再翻看牠們的萌照。

【點擊圖片放大看，這法鬥究竟有多可愛？配上萌耳朵，實在令人受不了】

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同場加映：圓耳的毛孩是否特別會加分呢？像是米奇老鼠、小熊仔等，都有着圓耳特徵，看起來可愛極了。而這次介紹的狗狗，便同樣天生有對圓耳朵，加上魔性笑容，萬千網民早已被牠俘虜！

【點擊圖片放大看，這隻可愛的狗狗Goma，究竟是什麼品種的狗狗呢？】

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