大埔｜唐狗踩中捕獸器見骨49日後獲救　新式捕獸器易中招狗主小心

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-22 14:18

可以不愛，但不要傷害。 早前本地動保組織「毛守救援」（下稱：毛守）接到市民求助，指在金山郊野公園發現一隻流浪唐狗「金山」誤中捕獸器，情況嚴重。毛守接報到場，但毫無發現，之後連續多日不定時上山尋找，最後終於花了49日，才成功救起狗狗。毛守指金山身體虛弱，受傷位置嚴重潰爛，傷口深可見骨，現時正服藥觀察，希望能夠替狗狗保住左腳，不用截肢。流浪狗誤中捕獸器事件屢見不鮮，背後原來藏著超殘酷真相！

（Facebook@毛守救援 ）

毛守救援創辦人Kent接受《香港01》訪問時表示，近2歲的金山性格怕人，一直在金山流浪。他在元旦日接獲市民求助，指在郊野公園涼亭看到一隻身形瘦削的流浪狗後腳受傷，誤中捕獸器：「當日趕到後已接近傍晚，金山地方很大，有兩個山頭，我們找不到金山，之後多日來日夜不間斷上山尋找，都失望而回。我們一定要跟時間競賽，因為受傷動物流落荒野，危機重重，缺水缺糧，亦可能會受到同伴襲擊，生命危在旦夕。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

傷口超腫脹

Kent表示搜救期間收到許多行山市民及駕駛人士報料，指不同時間、地點都見到金山蹤影，信息混亂，終於有晚凌晨時分，遇上金山，隨即帶牠到診所。醫生指金山身體虛弱，有心絲蟲，左腳仍圈着竹蔑，受傷位置嚴重潰爛，傷口深可見骨，腫脹程度足足是右腳的3倍。 現時醫生用盡一切消炎藥，抗生素，冀望能夠保住牠左腳，不用截肢。

Kent提到流浪狗誤中捕獸器事件屢見不鮮，但原來此悲慘事件背後，藏著超殘酷真相！

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Kent提到，是次捕獸器是新式設計，狗狗很容易中招，但郊野公園沒有閉路電視，難以將涉案人士繩之於法。他表示毛守近半年來，已經接獲6宗同類個案，是次事件只是冰山一角，漁護署在捕獸器的事件上，責無旁貸，應更主動處理個案。

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