比特犬｜狗狗每天到托兒所只顧睡覺　所有「特別的床」都被牠睡過

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-25 12:30

現代人生活忙碌，白天大家都上班上學，難免要獨留狗狗在家。但許多人都擔心狗狗在家會有意外，怕牠會感到寂寞，於是日托護理中心便應運而生。 在美國，便有狗主每天在上班前，都會將愛犬交到日托中心去照顧。由於狗狗年紀還小，因此在日托中心玩了一會兒後便要休息。而這聰明的小狗，很懂得自己去尋找合適的安睡地方！

睡覺是狗生大事，我當然要挑個最好的！

這隻每天都在日托中心裏睡覺的比特犬叫Edna，牠剛到中心時只有幾個月大。由於白天媽媽Brianna Gottfried要去上班，因此要把小狗交給日托中心照顧。

活潑聰明的Edna，在來到日托中心後，很快便與狗友們混熟。無論大狗或是小狗，長毛的或是短毛的，Edna都喜歡牠們，樂意和牠們玩耍。只是，畢竟Edna還只是小狗一隻，玩了幾小時後，牠便會累，要找地方好好去睡上一覺。這時的牠，會自動自覺走到絕世好床上，靜靜躺下來！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Gottfried早前在接受訪問時笑說，每次她到日托中心接托兒所接Edna時，牠總是熟睡，而且還是趴在別的狗狗身上。「為了帶Edna回家，每次總得把牠先叫醒，但這時又難免會吵聲被牠壓着的狗狗，實在有點不好意思喇！」

網民表示很羨慕Edna，可以肆無忌憚地睡到不同品種的狗狗身上。想像睡到金毛尋回犬、德國牧羊犬，又或是睡到聖班納犬的尾巴上，真的會很舒服，更容易進入夢鄉吧！網民更笑說「睡在狗狗懷裏，根本不用自己帶小被被！」

同場加映：在菲律賓有隻西施犬，牠小時候的睡姿相當吸引，全因牠是仰躺而睡的！這小西施犬叫Panningning，3年前的睡姿已一鳴驚人，令牠瞬間成為網紅，逗得網民大樂！估不到現在，牠的睡姿竟變成這樣！

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點擊連結看全文：西施犬B翻肚睡網上爆紅 狗狗3年後體型放大 睡姿令網民秒爆笑

同場加映：日本網民在IG裏，分享家中柴犬與貓咪的溫馨合照。只見貓咪無拘無束地趴在柴犬頭上，然後便呼呼入睡。這時，只見柴犬像是定了格，一動也不動。媽媽表示，柴犬之所以會這樣做，是因為貓咪的身份特殊！

【點擊圖片放大看，為何柴犬會這麼愛錫這小貓呢？原來牠早已確立這小貓與牠的關係】

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