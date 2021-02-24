撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-24 13:43

台灣有狗主在社交平台表示，小時候常害怕要獨留家中，故會無時無刻拿菜刀旁身，慎防有壞人闖進家。之後機緣巧合下，她養了一隻唐狗「妮妮」，自此牠成為了家中的護衛犬，增加主人安全感。主人與狗狗情同姊妹，相伴17年。早前妮妮器官老化，情況不樂觀，但牠仍放不下，直至牠離世前看到她堅強一面才安心離開。

妮妮性格聰明，盡責顧家，但很貪吃。（受訪者提供）

狗主敏敏接受《香港01》訪問時表示，17年前他們一家人遇到被人遺棄的三隻貓咪，打算隔天找義工幫忙在領養日送出：「義工願意照顧牠們，不過交換條件是我們必須領養一隻狗狗，其實一直以來我們都想養，不過沒有機會，現在緣分到了，沒有不養的理由吧！所以妮妮就來到我們家。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在妮妮出現前，敏敏時常因為家人外出工作要獨留在家，因此培養出一個奇怪的習慣：「也許是當時看得太多新聞，我總害怕有壞人會突然闖家，所以當家裡沒人，我第一件事就是去廚房拿菜刀，看電視時把刀放在桌上，用電腦時放在電腦房，回房間時就一併帶入去。」但自從顧家的妮妮出現後，敏敏開始有安全感，只要有人經過門口，妮妮就會對門口吠，就這樣保護姐姐17年。

年紀老邁的妮妮早前器官開始老化，食慾不振，醫生指牠情況不樂觀，建議安樂死，姐姐悲慟不已。即使妮妮身體感到不適，牠心底仍然放不下敏敏，希望一直守護她。直至敏敏在牠面前表現出堅強一面、跟牠說了一番令人放心的話，牠才放下這個小女孩，安詳離開......

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敏敏表示，妮妮是她心目中的英雄、好姊妹、好玩伴，感謝牠來到成為她的家人，在小時候保護她給她安全感；在她長大的過程中當她談心事的對象；在她出社會時成為她療癒生活的來源：「我們恭喜妮妮能順利畢業，回去毛毛星球，牠也不用再擔心我們，一家人都會帶著牠的溫暖繼續生活。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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