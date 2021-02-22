撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-22 08:05

「願意今生約定，他生再擁抱。」 情人節本是佳偶天成的日子，但本地貓主Stanley 卻在這天痛失前世情人—— 17歲唐貓「囡囡」。一直患有末期腎衰竭的囡囡當晚嚴重抽搐，不斷嚎叫，爸爸不忍牠繼續受苦，決定安樂死愛貓。之後爸爸從診所步行8公里，到善終公司送囡囡最後一程，背後藏着一個虐心原因。

愛貓性格親人，每晚都要陪爸爸進睡。（受訪者提供）

17年前Stanley在放狗途中，遇上兩個月大的流浪貓囡囡求收養，但因家中已有兩貓一狗，故他狠心離開。誰知朋友後來請他幫忙收養一隻可憐無助的流浪貓，他赫然發現那正是囡囡！Stanley接受《香港01》訪問時指，或許這是他們的緣份，看來是逃不掉。多年來囡囡陪爸爸撐過許多艱苦日子，Stanley一直視牠為親生女兒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

年紀老邁的囡囡去年確診心臟病及末期腎衰竭，需要每天打皮下水，Stanley以為貓咪能捱至年底。誰料月初囡囡出現抽筋，醫生估計牠有腦瘤，建議安寧治療。情人節凌晨，囡囡不斷抽搐嚎叫，之後失禁，爸爸隨即將牠送院。

囡囡一度失去意識，醫生指牠情況不妙，爸爸忍痛簽下文件，讓高劑量的麻醉藥，終止貓咪的呼吸。與愛貓陰陽永隔後，爸爸決定步行8公里，到善終公司送別囡囡最後一程……

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Stanley感觸表示當年收養，早料到此結局：「我們用臨別的眼淚，去換牠們一生安好，愛牠們多深，就有多痛。眼淚和生命孰輕孰重，貓奴心裏有數，亦是我們的宿命。囡囡挑這日子離開我，是要提醒，牠就是我的前世情人。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有貓主表示，早前收養了一隻唐貓「發財」，牠患有貓愛滋及末期腎衰竭，主人打算接牠回家作安寧治療。但最近她生活出現變動，發財開始食慾不振，不停嘔吐，令主人萌生為發財安樂死的念頭，誰料傳心師說出發財最動人情話，扭轉貓貓命運。▼▼

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▼▼同場加映：台灣貓主表示，家中愛貓上星期因大腸癌離世。她指貓咪一向健康，惟免疫力較差，換季時容易出毛病，主人亦有定時帶牠做身體檢查。誰知幾個月前愛貓開始食慾減退，經檢查後確診大腸癌末期，壽命不到一個月，令她悲慟不已。貓咪情況惡化得很快，彌留前更向傳心師說出牠最痛心的遺願……▼▼

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