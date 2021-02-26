唐狗每次上車都流口水兼嘔吐　媽自製舒壓神器助牠克服心理陰影

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-26 13:27

為了帶着狗狗去更遠的地方遊玩，讓牠們習慣坐車是需要的。但如果你家狗狗，每次看到車子便會感到不適，你會從此放棄帶牠遠行嗎？ 在台灣，有隻唐狗每當靠近車子時，都會出現口水狂流的情況，弄得全車都是口水與嘔吐物。在經過媽媽的細心觀察後，了解到狗狗不是暈車浪，而是像是有心理陰影。為了順利帶牠與其他狗狗一起去玩，媽媽嘗盡不同方法，最終花了3個月時間，總算讓牠漸漸適應坐車。

為了讓狗狗克服心理陰影，媽媽真的付出了許多！

有台灣網民，早前分享了家中黑色唐狗歐瑪，從害怕車子而會口水直流，經過3個月時間的訓練與媽媽給予的關愛，怕車情況終於有好轉的「奮鬥史」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽指歐瑪至今對車子是又愛又恨，一方面是牠知道坐車可以外出去玩，但同時車子總會勾起牠以前去收容所、去絕育的不愉快回憶，為了幫歐瑪克服心理障礙，媽媽嘗試了不少方法，還為牠做了一個舒壓神器，讓牠減輕壓力、克服心理陰影。

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網民們看到黑狗歐瑪的成長改變很感動，大家都感受到媽媽超有愛，把歐瑪照顧得很好。看到歐瑪怕車的情況漸入佳境，也全都是媽媽肯努力陪伴歐瑪克服心理因素所致。

「我本來以為歐瑪會慢慢習慣，但至今上車還是會流口水，不過已經不像從前那麼的口水氾濫了。也不會流一整路了，有進步了！」

▼▼同場加映：金毛尋回犬一向以性格溫馴著稱，牠們不但會對人展現出善良一面，對著其他動物時也同樣體貼窩心。日前一名狗主在網上分享了一段家中金毛犬的影片，片段中金毛犬一口咬起金魚，乍看恐怖的場面，原來竟是窩心的舉動！▼▼

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同場加映：當你看到這小唐狗的肚子時，是否十分擔心牠的健康情況呢？牠的肚子實在太脹了，像是有寄生蟲般令人憂慮。不過，當狗主帶小狗求醫時，卻得出一個令人哭笑不得的答案。

【點擊圖片放大看，究竟為何Money的肚子會如此腫脹呢？】

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