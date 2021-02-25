唐狗｜毒犯坐牢6年遺憾與親友關係疏離　收養孤苦汪反被牠拯救？

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-25 08:12

飼養狗狗不但能增加主人的責任感，更能改變主人的人生。 台灣有狗主早前在社交平台表示，自己多年前因製毒被捕，出獄後雖然痛改前非，卻不被妻子原諒，最終離婚收場。坐牢亦令他錯過小孩的成長期，令他人生充滿遺憾。直至他領養了一隻唐狗「米斗」後，人生才得以改變，他坦言「牠彌補了我的遺憾」。

米斗樣子可愛。（受訪者提供）

唐狗「米斗」性格親人，但膽小怕狗。張先生接受《香港01》訪問時憶述，遇到米斗前，他完成6年刑期出獄，那時小孩全都長大，不久後他與妻子離婚：「錯過他們的成長期，對我來說一直是一個遺憾，而我現在的另一半也已有小孩，所以當初我們一起時就有共識，不會再生小孩，以後的生活就留給對方。」誰知他們兩人感情慢慢變得淡如止水，直至領養了米斗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

張先生指跟米斗相遇是一個緣分：「我當初在網上看到有狗狗可以領養，但我想領養的不是牠，是另外一隻啡色狗，誰知我們到了寄養家庭後，發現那隻小狗已經被人領養，只剩下米斗，所以我們就把牠帶回家，當時牠只有一個月大。」

米斗的意外出現令張先生的人生得以被拯救，亦改善了他和伴侶的關係……

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張先生表示，以前常看到有人推嬰兒車，但上面載著狗狗，他心裡都會嗤之以鼻，「狗怎能當做人在養？」當他養了米斗後，終於明白狗狗也是一條生命：「我愛牠，牠同樣用愛回饋我，會逗我笑會跟我撒嬌，睡覺時一定要躺我的手，牠雖然不會講人話，但米斗會用自己的方式愛著我。」

▼▼同場加映：台灣有一隻唐狗兩年前流浪到一戶人家門前，牠彷彿嗅到裏頭散發出好人家的氣味，於是就一直守在門口不離去、及後還偷偷入屋。沒想到收養了牠兩年後，牠的樣子會有180度的大改變，意外成為了一位光頭大叔......▼▼

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▼▼同場加映：寵主林小姐在3年前的收養了一隻流浪小狗，當時遭家中嫲嫲反對,，指要讓神明來決定。沒想到奇蹟真的出現，狗狗順利進家。而嫲嫲的態度也大有改變，從前不苟言笑又嚴肅的她，在狗狗來家後變得開朗，每天狗狗生活點滴，都成了大家的共同話題。▼▼

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